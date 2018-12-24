這個X'mas不能嗨！Me Too浪潮強襲　企業擋不住取消聖誕趴　

▲今年許多美國企業打算取消聖誕派對。（示意圖／達志影像）

財經中心／綜合報導

到了年末，美國許多企業會句但聖誕派對與員工一同狂歡，但今年舉辦派對的意願卻降至九年新低，主要是因為受全球關注的「#Me Too」浪潮尚未平息，讓企業紛紛打消念頭。

綜合媒體報導，人力資源公司Challenger, Gray & Christmas在訪問了150家美國企業後，僅有65%的公司有計畫在2018舉辦聖誕派對，這是自2009年以來的最低紀錄。

Challenger, Gray & Christmas的副總裁柴蘭哲（Andrew Challenger）表示，造成這個現象的原因很多，其中一個就是反性騷擾運動「#Me Too」，因為這項運動，許多雇主都特別重視逾越職場份際的問題。

▲#Me Too反性騷擾運動興盛，讓許多雇主都特別重視逾越職場份際的問題。（圖／達志影像）

據彭博社一項調查發現，華爾街的男性主管都盡量不要和女同事有一對一的會議或晚宴，竭盡所能的不要有獨處的情況發生。

柴蘭哲表示，「公司會擔心發生訴訟案件，而這通常都是發生不合宜的舉動造成的，這些舉動特別容易發生在派對上，因為派對中會有酒精飲品。」

隨著#MeToo效應持續發酵，美國House of Yes夜總會提醒大家，公司應該努力創造出一個讓人安心的文化，而不是取消聚會，這樣會減少許多樂趣。這家夜總會被Time Out評選為「這世界上必須要做的排名第二的事」，場地更被大家稱為「這星球上最瘋狂的夜總會」。

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