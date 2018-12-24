出動軍事科技阻「無人機之亂」　英警方懸賞195萬抓人

▲遭逮的兩名嫌疑人皆已無罪釋放。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

英國警方日前逮捕倫敦蓋威克機場「無人機之亂」的兩名嫌疑人，經調查後已於23日排除嫌疑，這也代表真正的犯人依然逍遙法外，因此蓋維克機場宣布懸賞5萬英鎊（約台幣195萬元）給提供線索協助辦案的民眾。英國警方於21日透過軍方科技協助，讓機場恢復正常起降，英國國會也正考慮立新法，加強對無人機的管制。

民間組織「防止犯罪通報中心」（Crime stoppers）主席，也是前保守黨副主席艾希克羅（Michael Ashcroft）已經以個人名義懸賞1萬元英鎊（約台幣39萬元），而蓋威克機場（Gatwick Airport）再透過該組織加碼懸賞5萬元英鎊（約台幣195萬元）。中心執行長哈勒斯（Mark Hallas）表示，不論是透過網路或是電話提供線索的人，都將100%匿名，「但獎金僅限於提供資訊給防止犯罪通報中心的人，將線索給警方的不在懸賞範圍內。」

NEW REWARD: A new reward is being offered by @Gatwick_Airport through us for up to £50,000 for information leading to the arrest and conviction of those responsible for the festive Drone disruption. Contact us on 0800 555 111 or through our online form.https://t.co/2lmC2P5eOc pic.twitter.com/BeNSYgn6on — Crimestoppers (@CrimestoppersUK) 2018年12月23日

英國警方於日前逮捕47歲男子與54歲女子兩名嫌疑人，經調查後無罪釋放，總警司丁萊（Jason Tingley）表示，此事件並非恐怖攻擊，是有人蓄意利用工業及無人機騷擾。英國警方於21日透過軍方科技協助，BBC報導認為，此項科技應是以色列開發的Drone Dome系統，該系統可以阻斷操作者跟無人機之間的通訊，但還無法追蹤操作者，目前也無任何組織宣稱犯案。

英國第2繁忙的倫敦蓋威克機場19日起出現「無人機之亂」，超過50架無人機在機場附近出沒，機場跑道被迫關閉，大概有800架航班因此取消，影響12萬名遊客的行程，聖誕假期大亂。