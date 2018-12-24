亞洲富豪損失4兆！這家董事長虧了3千億　登2018最慘榜首

▲大連萬達集團董事長王健林（圖／達志影像）

財經中心／綜合報導

彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）500強最新發部的榜單中，有128名是亞洲人，他們總計在2018年裡損失了1370億美元（約4.22兆台幣），這是自2012年開始排名以來，亞洲富豪們的身家首次減少。

全球貿易緊張的情勢蔓延到各個角落，再加上對股票估值過高的擔憂，亞洲富豪們受到沉重的打擊，其中以大陸科技業最慘，南韓及印度也無可避免。

瑞銀集團（UBS Group AG）駐香港的經濟學家懷特（Philip Wyatt）表示，「今年股市的艱困情形及貿易緊張的不確定性對許多企業購成了新的挑戰。」不過他也認為，這樣的跌勢應該不會持續到2019或是減少富豪的人數，隨著新技術的吸引再加上私人資本和政府支持，要創造出更多亞洲富豪的條件已成熟。

在彭博億萬富豪排行中有40名大陸人，裡頭有超過3分之2的人身價都在下滑，其中最慘的就屬正在賣資產減債的萬達集團董事長王健林，他的個人財富已減少108億美元（約3329億台幣）。

▲京東創辦人劉強東身價減少約48億美元。（圖／CFP）

但若是從財富蒸發的幅度來看，最慘的便是8月爆出性侵醜聞，鬧得沸沸揚揚的京東創辦人劉強東，身價減少近50%，約48億美元（約1480億台幣），對他來說，近期好消息應該是，他的性侵案件並未被未被美國起訴。

另外，印度23名富豪在今年身家也蒸發210億美元（約6473億台幣），控制全球最大鋼鐵製造廠的米塔爾（Lakshmi Mittal）財產減少56億美元（約1726億台幣），南韓7大富豪則損失172億美元（約5300億台幣），國內最大企業三星集團的掌管者李健熙、李在鎔父子檔在損失中比佔超過3分之1。

在一片財產蒸發的慘況中，也有不減反增的富豪格外搶眼，小米董事長雷軍因為上市公司股票，讓去年在榜單外的自己成功擠入100強，身價增加87億美元（約2682億台幣）。

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