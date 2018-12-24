台股封關倒數！本周聚焦內資護持好股　力抗美股利空



▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

距離年底封關，正式邁入倒數最後五日，投資人關注台股走勢。而本周少了外資干擾又為法說旺季，配合月底、季底及年底有作帳行情，買盤可望啟動，法人指出，台股封關周將聚焦法說、作帳兩大題材，可望抵禦美國政府關門利空，盤堅迎接封關，投資人可「選內資護持好股」跨年。

受到美國升息影響美股表現，美國總統川普揚言開除聯邦準備理事會主席鮑爾，川普與美國國會對美墨邊境建高牆的看法不同，造成聯邦政府運作的預算遭國會擱置，美國政府面臨暫時關門壓力，以及貿易戰，英國脫歐進展，均為目前金融市場增添許多的變數。台股集中市場加權指數今（24）日開盤股王大立光力抗美股利空，以小漲0.37點、9646.53開出，指數緩步走堅，不過又因權王台積電受壓，大盤指數由小紅翻黑，指數平盤下震盪，最低來到9621.79點。

法人指出，國際不確定因素增加，除影響美股走勢，也將進一步影響台股後續表現，封關在即市場觀望氣氛濃厚，預期台股將處區間盤整；不過，配合法說會中若能稍來利多，以及景氣落底訊號浮現，將可望帶動買氣，台股有走高機會，只是因台股量能恐不易有效放大，預料不會有大漲行情。

因此，現階段來說到新年開始前，本土資金流向相對重要，台股盤面本周將由投信、壽險資金、公股行庫等內資穩盤，本周投資操作建議以「選股不選市」為主要操作方法。

本周起的台股封關周，計有17家上市櫃公司將陸續舉行法說會，主要分布在半導體、零組件、網通等電子股，以及金控、百貨、生技、航運、紡織等傳統產業。其中，三商壽（2867）、信邦（3023）、金寶（2312）、百和興業-KY（8404）等公司市值超過百億元，益航（2601）、得力（1464）、大洋-KY（5907）、花仙子（1730）等市值也數十億元的規模，這些產業指標股將是本周法說的焦點。

法人表示，上市櫃企業的法說會，除回顧去年的表現外，經營團隊對未來營運所發表的看法，也是觀察重點，像是可以注意明年訂單能見度等，都將成為股價走勢關鍵。而本周可特別留意近期法人大買、或集團有加溫的個別股，可搭配產業題材或業績題材者。

而擁有內資買盤護持的個股，主要分布在面板零組件與網通、自動化、PCB相關等三大族群，像是義隆（2458）、瑞儀（6176）、力山（1515）、上銀（2049）、牧德（3563）等，後市表現值得留意。

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