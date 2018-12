維持63年傳統！美政府關閉照樣緊盯耶誕老人送禮進度

國際中心/綜合報導

因擔心政府關閉而不能追蹤耶誕老人的孩子們可以放心了!北美航太防衛司令部宣布,持續63年的「耶誕夜追蹤耶誕老人」傳統不會中斷。「耶誕老人追蹤器」可以透過地圖查看耶誕老人的足跡,包含下一個目的地與預計到達時間,還可統計每年共送出多少禮物,據統計2017年耶誕老人共送出超過72億份禮物。

▲每年都有超過千名志工支援耶誕老人追蹤活動。(圖/達志影像/美聯社)



美國參議院未通過川普主張的50億美元(約新台幣1550億元)美墨邊境圍牆經費草案,聯邦政府部分單位正式關門,且無法預測會關閉多久。據《國會山報》(The Hill)報導,北美航太防衛司令部( North American Aerospace Defense Command,NORAD)的經費來自國防部,且已收到整年經費,因此就算聯邦政府關閉,北美航太防衛司令部的運作也不會受到影響。

北美航太防衛司令部在推特上表示,已經維持63的追蹤耶誕老人活動將如期在耶誕夜上線,今年獲得約1500名志工的支持,而每年都是依靠這些志工才能讓活動延續至今。這個追蹤器源自1955年,當時一家科羅拉多州的報紙刊出耶誕老人的電話,結果許多小朋友誤打進軍事單位,當時的作戰官蕭普(Harry Shoup)上校命令部下在雷達上標出耶誕老師的位置,並向打來的孩子回報,避免他們在耶誕夜空歡喜一場。

