曾說女權是「納粹」！主持人受罰　每周得邀女權主義者上節目

▲厄切科帕未來要接待女權主義者。（圖／翻攝自IG／angeletchecopar，下同）

國際中心／綜合報導

阿根廷電台主持人厄切科帕（Angel Etchecopar）曾利用節目攻擊女權主義者，稱這些人相當噁心，被檢察官指控是性別歧視。他日前與檢察官達成協議，未來每周必須邀請一名女權主義者上節目，為期5個月，他不能打斷對方與批評，此外，還要捐款給天主教慈善機構。

《英國廣播公司》（BBC）報導，厄切科帕曾利用職務攻擊女權主義者，抨擊她們是「女權納粹」（feminazis），一群令人厭惡的人。隨後他被指控不尊重、羞辱、詆毀與歧視女性。

然而，檢察官迪亞茲（Federico Vilalba Diaz）表示，厄切科帕以悔改的態度參與調查，「比起我在媒體上所看見的他，他證明自己有所不同。」厄切科帕在法庭上表達出希望改變的意願，讓一名女檢察官決定撤回起訴。

▲厄切科帕。



根據協議條款，明年3月開始，厄切科帕每周必須接待女權主義者參與節目，為期5個月，對方講話期間以及結束後，他不得隨意打斷與批評。另外，他1年內都要避免歧視性言論，還得捐出2.3萬台幣給宗教慈善機構，如果違反條款，他將被重新起訴。

迪亞茲說明，「電台聽眾能夠聽到不同的聲音與其他解釋，跟過往習慣的都不同，這對我來說很重要。這是一種非懲罰性的想法，旨在提供包容度。」本月初，阿根廷國會批准一項新法律，要求所有官員接受性別平等的培訓；該法律以21歲的女子加西亞（Micaela Garcia）命名，她2017年遭遇綁架、性侵與謀殺，當時引發全國示威活動。