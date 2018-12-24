想買二手奧迪他直接「原價砍半」羞辱　賣家怒了復仇後封鎖

▲羅伯（圖右）氣不過愛車被看扁，決定來場惡作劇。（圖／翻攝臉書‎／Rob Keen，下同）

國際中心／綜合報導

英國32歲男子羅伯（Rob Keen）日前透過臉書出售二手奧迪（Audi），他出價1.45萬英鎊（約台幣56萬元），卻有一名顧客私訊他並直接大砍價。這位無禮的買家說自己只有6000英鎊（約台幣23萬元），要羅伯趕快把車賣給他，還用許多髒話嗆聲，最後他開到一處陌生的地點想領車，才發現已被賣家封鎖。

《太陽報》報導，羅伯賣的是Audi TT 2014年的車款，發布消息後，他看見一名買家詢問「還有嗎」，他則回應自己有事要處理，可能要等他個幾天。然而，這位買家似乎沒什麼耐心，馬上說今天就要，還不斷催促羅伯快點回訊息，讓賣家氣憤的是，他只願意用6000英鎊交易，直接殺價一半。

▲羅伯透過臉書出售二手車。



買方見到羅伯不願接受這個價錢，還臭罵對方根本不懂行情，「這車的價值不會超過7000英鎊！」羅伯被狂盧後終於受夠了，決定反整買家，讓對方「兜兜風」，他開始說自己願意接受低價，「那我們早上8點見好嗎？」

Great start to the morning! I swear life is getting more fun each week 由 Rob Keen 發佈於 2018年12月13日 星期四

羅伯隨機在Google地圖上選了一個地址，要對方前往指定地點與他會合。買家抵達後則說他沒有看到奧迪，同時馬上發訊息質問，卻看見羅伯回覆「敲敲門吧，看別人是否會接受6000英鎊」，氣急敗壞的他命令賣家接電話，最後還烙下狠話說「我會找到你」，但已隨即被封鎖。

▲羅伯貼出兩人的對話；買家還霸氣說「你知道你惹的是誰嗎！」（圖／翻攝臉書‎／Rob Keen）



事實上，羅伯最初並不是看到低價而生氣，他認為，每個人都會想試試看，但對方態度過於咄咄逼人，語氣又很無禮，終於惹惱了他。他最後補充，車款狀態良好，「如果有人有興趣，願意認真報價，我會提供我真正的地址。」

【更多新聞】

►►奧迪「會飛的無人車」首次測試成功！解決塞車問題再等10年



►►美國調查這些新車5年後最保值！小心跌價超過6成的大地雷