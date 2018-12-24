醫曾勸流掉她！「皇冠女孩」頭突3塊又唇裂　鼻塌黏臉上還看不到

▲海莉妮。（圖／翻攝自Facebook／Soleannys Lugo）

國際中心／綜合報導

現在已經3歲的委內瑞拉「皇冠女孩」海莉妮（Helianny）在媽媽肚子裡時，被發現大腦、眼睛和鼻子形成不正常，醫生認為她出生不久後就會死去，更曾向她的父母提出墮胎的建議，但是最後她平安的出生了；儘管頭部有三處突起的地方，看起來像帶著一頂皇冠，還因此造成腦積水，鼻子的部分完全黏在臉上，只剩下兩個呼吸的小孔，但是海莉妮的父母親仍不放棄希望，現在希望能藉由重建手術，讓女兒能夠順利地長大。

根據外媒報導，海莉妮在34歲媽媽索蓮妮絲（Soleannys Lugo）懷孕4個月時，就被檢查出大腦、眼睛還有鼻子的部分有不正常的形成，並被醫生建議及早墮胎；但海莉妮3年前還是順利的在委內瑞拉出生，不過她的身上伴隨著許多殘缺的部分，頭部有3處突起的地方，看起來就像「一頂皇冠」，也因為如此造成她腦積水，甚至是腦部受傷，頭部的部分不成比例的脹起。

此外，海莉妮沒有眉毛跟睫毛，頭上有非常明顯的靜脈，而她眼睛的部分則是充滿粉色，替代了原本眼球該在的位置；鼻子的部分完全黏在臉上，只剩下兩個呼吸的小孔，孔的大小還不一。

儘管如此，海莉妮仍在大家的不看好之下生存了下來，並活過了3個年頭，不過她頭部畸形的模樣仍讓許多人感到害怕，甚至是不敢接近；她至今已接受4次的頭部重建手術，其中2次用於排出大腦內的液體，1次用來修正臉的形狀，另一次則是將唇裂的地方接起。

海莉妮的家庭目前也正在為孩子籌措手術經費，以保障女兒在往後可以保有良好的生活品質，並修復臉部器官，以獲得必需的基本功能。索蓮妮絲說，一開始接到女兒可能無法活下來的消息時，她非常的傷心，因為她很想當媽媽，同時也把肚子裡的嬰兒視為自己的一部分，所以她下定決心給女兒一個生存的機會；不過自從女兒出生後，她很害怕海莉妮會對自身奇怪的模樣感到排斥，所以一直一來都謹慎對待這個問題。

索蓮妮絲還稱，雖然身邊有很多人支持祝福海莉妮的出生，但也有人攻擊她，直指她恣意將有缺陷的孩子生出來是不負責任的；但是她試圖忽視這些評論，因為現在的她只知道，要繼續努力工作，確保女兒可以沒有後顧之憂的生活。