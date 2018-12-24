台指期回神開高收復9600點失土　電子期、金融期攜手向前衝

▲不畏美股連日重挫，台指期今天回神開高，一舉彈回9600點關卡。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

距離國曆年封關倒數1周，外資開始休假去，市場觀望氣氛濃厚，加上美股近期逐漸步入熊市，聖誕行情恐怕淪為一場空，引發投資人心慌慌，連帶影響亞股表現，不過台指期今（24）日跌深反彈，電子期率先回神向前衝，早盤小漲近20點，一舉收復9600點關卡。

台股期現貨周六最後一次獨家開盤，並未見恐慌性殺盤，不過市場交投清淡，只靠內資盛盤，台股依然不畏美股連日重挫，表現明顯相對抗跌，終場下跌30.51點，收在9646.16點，成交值新台幣僅383億元，創近2年新低，3大法人合計賣超台股17.02億元，其中自營商賣超7.99億元、投信買超1.81億元，外資及陸資買超10.84億元。

台指期也受美股重挫波及，三大期指中均與現貨呈現逆價差，其中台指期逆價差擴大至61.16點，電子期則3.46點以及金融期轉為逆價差3.02點，台指期終場下跌72點，以9585點作收，成交量8萬4906口。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3669口至4344口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少至3萬6362口。

法人表示，美股4大指數連日重挫，主要是受美國聯準會釋出不夠鴿派的訊號，以及川普揚言要關閉政府的風波影響，不過台股並未跟上美股修正走勢，下檔支撐力道較強，指數近期守在9600點之上，短線仍有修正壓力。