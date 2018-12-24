貧窮女童每天挑出免費早餐棉花糖　包成聖誕禮物感謝小學老師

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美國華盛頓州小學女老師普拉特在寒假前最後一次上課時收到學生們的禮物，其中一份只是用透明塑膠袋裝著看起來十分粗糙的棉花糖，卻是最讓她感動的禮物，因為裡頭每一顆糖都是貧窮女學生每天從學校供應的免費麥片裡省下來的，寧可自己不吃，也要給老師一個驚喜。

普拉特（Rachel Uretsky-Pratt）20日在臉書PO文提到，她手中這袋數量不多、顏色鮮豔卻很粗糙的棉花糖，是自己今年收到最棒的聖誕禮物，比其其他學生贈送的精緻巧克力、小飾品還要來得讓她感動。

▲女學生家裡貧窮無法買禮物，於是她省下早餐裡的棉花糖送給老師。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關，下同）

原來，這份棉花糖是普拉特班上一名貧窮的女學生所贈，她因為家中經濟狀況不好，早餐只能仰賴學校供應的免費麥片，裡頭剛好附贈一些棉花糖，她先是耐心把糖從麥片中挑出來，等到收集到一定的數量，再裝進塑膠袋裡重新包裝，手法相當簡樸。

普拉特分享的故事很快就在網路上引發討論，至今已累積35萬名網友按讚或愛心力挺，她也感性回應，一個人應該要珍惜自己擁有的、以及別人給予的東西，「因為這一切全都是他們發自內心深處的真誠祝福。」至於這位貧窮的女學生到底是誰，她基於保護的立場不願多說細節。

▼女學生的早餐都是依靠學校提供的免費麥片。