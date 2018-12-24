200人音樂會慶年終「遇海嘯死劫」！印尼電力公司35員工死亡

▲印尼巽他海峽發生恐怖海嘯。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

印尼巽他海峽（Sunda Strait）在22日因火山噴發，在沒有地震的情況下引起發生嚴重的海嘯意外，目前已經造成222人死亡，843人受傷，28人失蹤。當時印尼國家電力公司（PLN）的200多名員工和家屬正在海灘上舉辦年終聚會，沒想到遇到悲劇，已經有35人不幸身亡。



印尼國家電力公司當時正在爪哇西部萬丹省雷桑角（Tanjung Lesung）海灘一帶舉辦露天音樂會，沒想到竟與上死劫，大約有200人參加，其中包括小孩，目前已經造成35名員工或是其家屬死亡，156人受傷，還有9人失蹤，傷者都已經送到附近的醫院治療。

該公司也派出36輛救護車支援，另外根據統計，大約有102變電箱遭到破壞，造成大規模停電。

雷桑角海灘是相當著名的觀光勝地，也是衝浪愛好者喜歡拜訪的地方，官方曾將此地譽為「峇里島第二」，附近還有被列為世界遺產的烏戎庫隆國家公園（Ujung Kulon National Park），這裡是瀕危的野生犀牛棲息地。也因此，海嘯意外發生時，海灘附近有許多觀光客，造成重大死傷。

國營煉鋼廠「PT Krakatau Steel」和石化公司「PT Chandra Asri Petrochemical」都在雷桑角一帶設有廠區，據報導，兩間公司的工廠或工作人員並未受到海嘯波及。

印尼國家災害應變總署發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）指出，初步判定海嘯是因為喀拉喀托之子（Anak Krakatau）火山噴發，導致海底下邊坡滑移所引起，再加上碰到滿月大潮，才造成嚴重的災害。