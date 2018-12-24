債券型ETF規模突破3000億緊追股票型　2019變數多這資產成避風港

▲全球股市劇烈晃動，不過國內整體基金規模仍創新高。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

歷經黑色10月下跌及11月全球市場反彈，國內整體基金規模仍再創新高，全台公募基金（不含期信）規模11月已達到2.58兆元，相較10月份增加3%，今年以來更大幅成長11.1%，值得注意的是，ETF整體規模已高達6568億台幣，其中以債券型ETF成長最快速，規模達3169億元，與股票型ETF差距僅剩下200億元。

以ETF來看，11月ETF規模成長最為顯著為「債券型ETF」，相較於10月成長21%，占整體ETF比例提高至48%，主要成長的原因是國內投信業者持續推出公司債類型產品，且既有公司債ETF也獲得投資人大量申購，使得公司債ETF占比大幅提升，穩居第3大類型ETF的地位，僅次於台股ETF與陸股ETF。

再從已發行基金類別觀察，截至11月底，今年以來國內投信業者發行的新基金共108檔，主要發行基金類別為債券型ETF與目標到期債，發行檔數分別為28、24檔遙遙領先，股票型ETF位居第3名，今年以來共發行14檔，仍在審查中基金，也是以債券型ETF共11檔占最多，顯示在全球金融市場劇烈波動下，投信業者預期明年投資人仍將偏好保守型產品。

永豐投信指出，今年以來全球主要資產多為負報酬，以防禦型資產表現較理想，由於市場波動劇烈使得股票型基金發行受影響，投信業者選擇發行波動相對較小的債券型產品。

展望2019年，受到貿易戰的干擾以及全球經濟可能降溫的衝擊，投資人不僅對股市展望轉趨悲觀，同時也開始預期Fed升息步調將趨緩。另外，日本、英國等其他國家的利率決議，英國脫歐的進程以及美中貿易談判仍會影響市場情緒，資產配置建議以防禦型資產如美國公債、美國投資等級債、新興市場美元債為主，另也可資產配置部分於亞洲高收債及股票。

永豐投信指出，預期上半年景氣仍持續緩增長，但是下半年變數仍多，隨著美國升息循環接近末端，建議逐批減碼股票比重，增加債券部位，投資策略宜審慎應對。