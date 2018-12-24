浴缸滿是屎！英網比拚「最糟房客」　窗破壁壞超基本...隔螢幕都覺得髒





▲隔著螢幕都能感受到浴缸的臭味。（圖／翻攝自太陽報）

國際中心／綜合報導

台灣先前曾出現多名「劣質住戶」，這些人把租來的房子弄得一團糟，有些人甚至還積欠房費不繳，相當可惡。不過這種人外國也有！37歲的英國女子（Melissa Vickery）維克里將一套房子出租，沒想到竟然房屋內部幾乎被「徹底摧毀」，垃圾、電器壞了就算了，還有滿滿的蟲充斥在房裡；更有房客在浴缸中更留下屎尿，場面相當震憾。

英國一個競賽網站日前舉辦一場比賽，要來自英國各地的房東，po出房客留下最令人厭惡和討厭的照片，第一名還能夠獲得500英鎊（約2萬台幣）的獎金。來自英國柏克郡雷丁（Reading，Berkshire）維克里，在2月時出租了一套有3間房間的套房，不過卻遭遇房間「完全被徹底摧毀」的經驗。

這間套房在經過房客的惡搞之後，不僅裡裡外外都堆滿了垃圾，每個窗戶都被砸破，房間裡非常的潮濕，廚房裡到處都是乾涸的液體，廁所超級髒；臥房裡則是充滿了不明的雜物，讓整個空間看起來又亂又髒；廁所裡的磁磚通通被拆下，一旁牆壁上的電線更不知為何裸露在外，整間房子除了架構之外，根本沒有一處是完整的。

維克里說，房間裡通通都是垃圾，洗衣機、冰箱全部都壞了，她看到房子的時後超級震驚！這樣的情況讓她不得不用藥煙燻整間房子，以清除所有的蟲子，還要把外面的垃圾一併清掉，一共花了她大約1萬英鎊（約40萬台幣）。

在其他投稿的照片中，有些廚房裏面堆滿了雜物，甚至還有被燒壞的烤箱等物品，客廳的牆壁跟地板被白漆潑滿，房間裡的床墊、抽屜也都被搬到陽台上亂塞在一起，每張照片都令人十分崩潰；，最噁心的是，有房子的浴缸裡還留下一條條已經硬掉的大便，讓人作噁，