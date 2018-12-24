家屬認「不明女屍」帶去火化　4天後…真正的女兒回家了！





▲棺材示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

26歲的印度女子奈娜（Naina）先前被認為遭到殺害失蹤，附近農民於11日時在田裡發現一具身分不明的屍體，奈娜家屬前來認屍後確認是女兒，而警方也不疑有他，將屍體交給家人後就進行了火化儀式。沒想到，就在屍體火化過後的第4天，奈娜與男友一同出現在家中，嚇壞了所有的人。

綜合外媒報導，這起荒唐的事件發生在印尼旁遮普邦附近的Chamkaur，已婚的奈娜在8日時失蹤，而當地農民吉旺（Jiwan Singh）則是在11日時，於自家田中發現依一具用麻袋裝著的女屍。當地警方接獲報案後，隨即發出認屍公告，以確定女屍的身分。

當時奈娜家屬前來認屍，並確認這具屍體就是失蹤的奈娜，將遺體帶回家後於15日時進行火化的動作。奈娜先前被懷疑跟一名男子私奔，隨後被認為遭到男子殺害，因為兩人一同不見的時間太過相似，不過這兩人竟然在火化儀式過後的第4天，一起回到了村莊內，嚇壞了不少人。

報導中指出，當地警察局局長表示，當時奈娜的家屬前來認屍時，奈娜的老公也有來，因為死者的臉部遭受破壞，所以大家用手鐲和其他珠寶來是別該具屍體的身分，不過似乎出了甚麼差錯；但若是奈娜的家屬沒有出現，警方還是會依照規定程序，將屍體火化。

據悉，該具屍體的脖子上有勒綁的痕跡，表明女子應該是遭受絞殺而死，不過警方早在屍體被火化前，就已經採集DNA和指紋，現在用來確定死者的身分。