減稅紅包！基本生活費用調高四口家庭省4600元　149萬戶明年適用

財經中心／綜合報導

財政部今年8月底研議修改基本生活費用的計算方式，並將薪資所得特別扣除額20萬元排除，基本生費用也由16.6萬元提高至17.1萬元，這項「減稅紅包」終於在本週拍板，預估共有149.6萬戶適用新制，而且實施可回溯至今年1月1日，明年5月申報綜合所得稅時就能使用。

▲每年到了5月報稅的時間，排隊人潮都相當多。（圖／記者謝婷婷攝）

如果以一家四口人來計算，父親年收入約70萬元，按照舊制4人的免稅額為（8.8萬*4）35.2萬元，加上夫妻標準扣除額（12萬*2）24萬元，以及薪資扣除額20萬元，總共為79.2萬元，大於政府規定不能課稅的「基本生活費用」66.4萬元。

如果改以新制計算，排除20萬元的薪資扣除額後，4人的免稅額仍為35.2萬元，加上夫妻標準扣除額總共為59.2萬，小於68.4萬元的基本生活費用，還能多出9.2萬的扣除額，以5%稅率計算，大約可以省下4600元，也算是一筆不無小補的減稅小紅包。

▲申報扶養人數越多的民眾受惠程度越大。（圖／記者張一中攝，下同）

此外，除了不必課稅的基本生活費用，新制還納入身心障礙特別扣除額20萬、教育學費特別扣除額2.5萬、幼兒學前特別扣除額12萬以及儲蓄投資特別扣除額27萬共4項。

財政部預估，新制上路後受惠民眾可由原本的21.9萬戶大幅增加至149.6萬戶，申報扶養人數較多的民眾受惠程度就越大。而根據《聯合報》報導，新制實施可回溯至今年1月1日，所以明年5月申報綜合所得稅時就能適用。

▼新制明年5月報稅就適用。