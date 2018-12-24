川普推特語錄／印尼海嘯造成至少200多人死亡　美國與你們同在

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普23日在推特針對「印尼海嘯」發文表示，印尼的海嘯災造成了難以想像的破壞，有超過200多人死亡、近千人受傷或失蹤。「我們祈禱（盡快的）重建和復原。美國與你們同在！」此外，他也提到跟土耳其總統艾爾段的談話，表示敘利亞美軍經過這多年之後終於要回家了。

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▼印尼的海嘯災難造成了難以想像的破壞。超過200人死亡、近千人受傷或失蹤。我們祈禱（盡快的）重建和復原。美國和你們在一起！

▼我剛剛與土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）進行了長時間而卓有成效的電話會談。我們討論了伊斯蘭國，我們共同介入的敘利亞及從該地區緩慢而又高度協調地撤出美軍。經過這多年之後，他們要回家了。我們還討論了大量擴展的貿易問題。

▼我高興地宣布, 我們非常有才華的國防部副部長沙納漢（Patrick Shanahan）將從2019年1月1日起擔任代理國防部長。沙納漢在擔任副部長和此前的波音公司任職時有非常多的成就。他會很棒的！