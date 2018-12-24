最苦億萬富翁從海上起家　兩次看準商機賺進百萬翻身

▲ 霍英東 。（圖／翻攝自百度圖片）

財經中心／綜合報導

在香港億萬富翁中，霍英東的知名度相當高，這不僅因為他個人資產大約有130億港元（約510億台幣），在1993年還曾當選為全國政協副主席，在2006年因病去世，享壽84歲。然而，霍英東的出身，可說是億萬富翁中很苦的一個。

在船上飄盪的童年

綜合陸媒報導，霍英東的祖籍是廣東番禺練溪村，但是從他的祖父開始，全家就離開了陸地，長年居住在舢舨上，被人稱為「舢舨客」，甚至貶稱為「水流柴」、「家仔」。

1923年，霍英東就出生在這樣的舢舨上。他最初的名字叫霍好釗，後來改叫霍官泰；抗日戰爭爆發後，年輕氣盛的他自己改名英東，意思是要「英姿勃發於世界的東方」。

霍英東的父母靠著一艘小船，在香港做接駁航運的生意，也就是從無法靠岸的大貨輪上，將貨卸上自己的接駁船，再運到岸邊碼頭。

霍英東7歲那年，在一次風災中，他的父親因為翻船被淹死了。僅僅過了50多天，霍家的小船又一次翻在大海裡，兩個哥哥葬身魚腹，連屍體都沒有找回來，母親死命抱住一塊船舨，僥倖被過路的漁船救下一條命。當時霍英東因為不在船上，才躲過了這場災難。

霍英東找到的第一份工作，是在一艘舊式的渡輪上當加煤工。可是他的身體實在太瘦弱，顧得上鏟煤就顧不上開爐門，才做不久就被辭退了。那幾年中，霍英東找工作不斷地碰壁。不過，早年的艱辛和挫折，並沒有打垮霍英東，他在不斷的失敗中，取得了相當豐富的經驗。

看準商機賺得第一桶金

第二次世界大戰結束後，霍英東終於以敏感的眼光，捕捉到了一個發財的機會。日本侵略軍投降後，留下了很多機器設備，但稍加修理就可以使用，買進的價錢很便宜，也可以賣出不錯的價格。霍英東很想做這種生意，於是他成了個讀報迷，專門注意報紙上拍賣日軍剩餘物資的消息，及時趕到現場，以內行的目光挑選出那些有價值的機器， 大批買進，迅速修好後賣出。

但由於缺少資金，他難以放手大批採購。有一次，他看準一批機器，並且在競買中以1.8萬港元（約70,700元台幣）中標；當時有一個工廠老闆也看中了這批貨，願意出4萬港元（約15.7萬台幣）從他手中買下，霍英東淨賺了2.2萬港元（約86,411元台幣），這是他在那幾年中賺到的最大一筆錢，更為他積累了最初的資本。

▲ 霍英東小時候的磨練，造就他精準的商業嗅覺 。（圖／翻攝自百度百科）

轉重房產成香港「土地公」

抗美援朝戰爭結束後，霍英東就預料到，香港航運事業的繁榮，必然會帶來金融貿易的發展，而這又將促進商業及住宅樓的開發。於是他搶先把經營重點轉向了房地產開發。1954年12月，霍英東拿出自己的120萬港元（約471萬台幣），另向銀行貸款160萬港元（約628萬台幣），在香港銅鑼灣買下了他的第一幢大廈，並創辦了「立信建築置業有限公司」。

起初，他也和別人一樣，自己花錢買舊樓，拆了後建成新樓逐層出售。這樣雖然可以穩穩地賺錢， 可是由於資金少，發展就比較慢。一個偶然的事件，令霍英東得到了啟發，他決定以採取房產預售的方法，利用想購房者的定金來蓋新房，這一創舉使霍英東的房地產生意頓時大大興隆起來，一舉打破了香港房地產生意的最高紀錄。

當別的建築商也學著實行這個辦法時，霍英東已經賺到了巨大的財富。他當上了香港房地產建築商會會長，會內有會員300名，擁有香港70%的建築師，所以有人把霍英東稱為香港的「土地公」。

霍英東還有個美稱叫「海沙大王」，也來自他在經營上的創新。上世紀60年代，香港實業界人士很少進入淘沙業，因為它需要的勞力多、投資大，而獲利相對較少。但霍英東從建築業的廣闊前景，預見到淘沙業也必將有大發展，所以大膽地進軍淘沙業。1961年底，他花費巨款，從泰國進口了一艘大挖泥船，命名 為「有榮四號」。香港經濟起飛後，高樓大廈如雨後春筍紛紛拔地而起，對建築材料黃沙的需求量極大，霍英東的淘沙船隊因此財源滾滾，成了他的另一隻金雞母。

發財富貴不忘回饋社會

在發財致富後，霍英東並未變得自負，反而盡全力回饋社會。從1992年的第25屆奧運會之後，「霍英東體育基金」就開始撥款獎勵在奧運會上奪得獎牌的奧運選手。奪得金牌的選手可以獲得一枚重一公斤的純金金牌及8萬美元（約246萬台幣）獎金；亞軍可以獲得半公斤重的金牌和4萬美元（約123萬台幣）獎金，季軍則獲得0.25公斤重的金牌和2萬美元（約61萬台幣）獎金。

2004年雅典奧運會後，獲得金牌的中國大陸體育健兒訪港。霍英東給來訪的金牌選手總計大約2800萬港元（約1.1億台幣）的重獎。

這麼多年來，霍英東向國人所捐贈的巨款中，有五分之一直接捐贈予體育項目。霍英東曾經這樣解釋：「捐贈體育項目， 並非僅僅由於我本人喜歡體育運動，而是基於體育運動本身對於國家進步，民族興盛的重要作用。國家每年撥予教育的經費達四百多億人民幣，撥予體育僅十多億。當然，相對於11億人口，還遠未能說教育經費已經足夠，但海外華人、港澳同胞之中，捐資興學的人士畢竟比襄助體育者多得多。因此我尤其願意在體育方面，貢獻自己一份小小的努力。」