Smart智富／房市將進入價格殺戮戰



文／Smart智富雜誌 顏炳立

每個人一生中總會碰到3次房地產不景氣，若你正好在經濟能力不錯時，遇到了不景氣，那就是大好的賺錢機會。所以，年輕人若想改變生活，只有2件事情必須去關注，一件是參與金融商品的投資，另一件是了解、參與房地產市場，畢竟有太多因房地產致富的例子，到年老時皆可享受到收租或增值的果實，讓許多市井小民也想跟進！

但任性是套牢的最大致命傷，穩定收益更是美麗的毒藥！3年前房市景氣轉弱，有人打算搶進靠近台北市民權西路捷運站、帶租約的店面，便來詢問我，因該案建坪單價500萬元，我認為過高，對方仍因投報率超過3%而投資。去年偶遇對方，就表示因租金下滑，投報率只剩下2%多，而銀行貸款達2.6%、房價跌多也乏人問津，後悔未聽我的提醒。

由於中美貿易戰，全球房地產市場下滑，台灣房市不管在蛋黃區或蛋白區，投報率都在3%以下，資金龐大的壽險公司仍可接受，但對以為房貸利率會持續低下的一般投資人，就很容易因利率調升、房價續跌而損失慘重。

房地產買對時眉開眼笑，買錯就傾家蕩產。目前因利息相對低，市場尚未快速下滑，讓許多人誤判機會。像在2016年，市場預期有台商回流，台北市松江路每坪不到100萬元的住宅行情被炒到130多萬元，但因賣不出去而被狠殺到107萬元，有錢的買家以為撿到便宜，一戶總價上億元的房子，就任性全買。

結果，現在跌價仍賣不掉，買家還想等跌到80萬元～90萬元再說。由於市場看起來不可能會在1年～2年內反彈，這就是買在緩慢下跌市場，導致「傷在期待、死在無量」的教訓！

今年第3季的成交量仍在萎縮，量縮了，追價不再，明年恐將展開一波價格殺戮戰，這樣的市況使房地產不再是一個資金最好的去處，加上台灣市場內需不振，全台各夜市店面紛紛調降租金，收租的、搶租的投資人逐漸消失，這就是市場當下的實況！(本文作者現為香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司董事總經理)

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