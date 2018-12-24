下一個世代的服飾店　再也不用大包小包提著走





文／特約撰述 福澤喬



最近一直被拿來跟ZOZOTOWN比較的優衣庫母公司Fastretailing沉寂了一陣子之後，現在也頻頻出招，除了公開它在東京的自動化無人倉庫之外，旗下另一個時尚服飾品牌GU上個月也公開發表了下一個世代流行服飾店鋪的新模式，未來的流行服飾店有點像是把網路電商搬到現實世界，在實體店鋪裡，不會有堆積如山的庫存，消費者走進店裡為的不是「購買」而是「體驗」，更精準地說是去試穿、量尺寸。覺得滿意的商品，在試衣間的鏡子上會顯示出現有的尺寸、顏色，下單確認購買之後，貨物就會直接宅配到家，不久的將來想要在東京的表參道看著提著大包小包的貴婦們出現，也許會越來越不容易。

資訊製造零售業 活用資料庫與大數據

優衣庫的柳井正兩年前就已經指示內部把公司朝著「資訊製造零售業」的方向推動，這一次GU在原宿所發表的次世代服飾零售店。可以說是這項計畫集大成。走進店內，沒有印象中服飾店擺滿了各式各樣的服飾，讓人目不暇給。過去優衣庫在全球各地的門市，店員最耗時、耗力的體力活就是摺疊衣服，消費者挑過的衣服要迅速的整理摺疊好放回到貨架上，這些動作對於講究流行時尚的GU來說，就是一種浪費人力的事情。GU的柚木治社長就說：「GU的門市店員應該花更多的時間在給消費者建議、介紹，而不是去摺衣服。」

透過晶片管理 有效節省人力成本

所以GU就開發出了一套可以透過埋藏在每件衣服上的IC晶片以及客戶端的APP，有效掌握每一個客人對於尺寸、樣式以及顏色的偏好與需求，同步提供最合適的穿搭建議。原宿店也因為採用實體通路與虛擬電商的交互影響，所以這裡不需要規劃倉庫堆積存貨，貨架上也不用堆積一堆相同尺寸、相同顏色的商品。整個店鋪的陳列，更像是走進了一間樣品室，左右分別是男女服飾，每一個區域還會依照不同的造型、風格的不同，分門別類。只要有中意的商品，一定可以找到滿意的尺寸。在試衣間裡，透過攝影機辨識臉部輪廓之後，規劃不同的排列組合，提供給消費者更多滿足購滿行為的判斷標準。

試衣間都能夠自動化 全球首創

雖然準備了9個試衣間，但是還是有可能會遇到塞車的情況。過去只能在試衣間前排上長長的隊伍，在原宿的GU已經不用這種浪費人力成本的方式。一旦試衣間空出來，就會透過手機APP 通知等待的消費者前來試穿。這雖然是一個小動作，卻關係到流行服飾店能不能有效率的運作。

ZARA為了降低後台把時間花在摺衣服的風險上，每一個商品只留一個尺寸。而「GU STYLE STUDIO」提供了全尺寸服飾試穿，想要買直接上電商平台就可購得，這種虛實整合的模式，不論是在日本或是世界各地，都可以稱得上是首創。

虛實整合 奪天下霸主

柳井正讓他的第二個品牌GU逐漸與優衣庫的客層拉開，除了原本的設定之外，相信來自ZOZOTOWN所帶來的危機感應該也不小。不過，在網路上獨霸天下的ZOZOTOWN走進現實世界，還是不得不承認優衣庫在實體通路上的優勢。柳井正似乎也正好希望抓住了這個差距，透過強化現實世界與虛擬網路的結合，鞏固服飾王國的美譽。