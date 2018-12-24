瘋電影／夜半鬼哭聲　鬼臉大量噴血的怨念姊復仇

文／賴賴

瘋言瘋語：

這個復古劇本，在導演以Ｂ級電影手法操作，大量的噴血噁血吐血鏡頭，劇情內容設計沒有驚喜，死者向索命，但並非所有人都是元兇，可能要腦補，小成本製作，就在一個古宅裡，運用忽然出現的嚇人手法，實在乏善可陳，編劇不著力，有點可惜。

其實恐怖片可以有警世作用，壞事不要做，因為惡有惡報，被殺害的亡靈是可以拿令牌來討債的，但是這其中仍需要比較完整的劇情說明，否則會有惡鬼就是可以亂殺人，尤其是有法力的惡鬼可怕，但事實上惡人是比鬼可怕太多了。

結局設計算是有點點用心。



片 名：夜半鬼哭聲

英文名稱：The Wrath

類 型：恐怖、懸疑/驚悚

上映日期：2018-12-07

片 長：01時35分

導 演：劉永宣

演 員：徐令姬 、 朴旻智 、 孫娜恩 、 李泰利

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫



劇情大綱

有頭有臉的李家，離奇死亡一樁接一樁，街尾巷口議論紛紛。玉芬（孫娜恩 飾）嫁入李家後，申夫人（徐令姬 飾）告誡她在李家一定要遵守規定，但家裡卻接二連三發生怪事，女鬼作祟的傳言開始甚囂塵上……這背後隱藏的恐怖真相究竟為何？玉芬又該如何逃出生天呢？

▲丫環身嫁少爺，被大家瞧不起的媳婦。

▲丫環身上老爺被老爺殺死的怨念姊。

▲驅魔人最後成功了嗎？



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