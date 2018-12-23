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冬天陰雨綿綿天又冷　台電一張圖教你挑對除濕機

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▲▼挑除濕機。（圖／取自台電電力粉絲團）

▲冬天到不少民眾會開除濕機來降低空氣濕度，但要如何挑除濕機，台電電力粉絲團一次說清楚。（圖／取自台電電力粉絲團）

財經中心／綜合報導

北台灣一到冬天就很容易遇到濕冷天氣，衣服晾在外頭都不乾，室內更是潮濕，不少人會打開除濕機讓室內乾爽，不過除濕機上一下標示公升數一下又有除濕能力讓人看不懂，靠著台電一張圖教你如何挑除濕機。

除濕機上一定會有標示「除濕能力」，根據經濟部標準檢驗局的資料顯示，除濕機上會明確記載機器適應環境溫度及相對濕度，比如除濕機在溫度27℃、相對濕度60﹪環境下的除濕能力為5公升，如果在溫度30℃、相對濕度80﹪環境下的除濕能力會多一倍，即10公升。

台電電力粉絲團說，挑選除濕機可以依照空間大小來挑選，除濕能力的公升數越大效率較好，不過價格也相對高，建議可依使用空間大小來選購。如果每平方公尺每天除濕0.24公升來算的話，相當於每天可除0.8公升的空氣中水分，以房間面積為10坪來推算，選購8公升左右除濕能力的除濕機就很足夠。

不過粉絲團小編也提醒，在選購除濕機時，要挑「能源效率標示」1級最省電，如果有濕度控制功能的較節能，另外若是住在濕度較高的地區，也要納入住家環境因素一起評估。

標檢局提醒，民眾在使用除濕機時，要保持進、出風口上方及四周淨空，並與周圍牆壁、家俱及窗簾保持至少50公分距離，不要擺在衣櫥或更衣間等密閉空間，避免通風不良造成機體散熱不易；尤其不得將除濕機置於衣物下方，以免衣物不慎掉落而蓋住除濕機出風口，另外也要避免長時間連續使用、或於無人看管及晚上睡覺時使用。

▼冬天到不少民眾會開除濕機來降低空氣濕度，但要如何挑除濕機，台電電力粉絲團一次說清楚。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲冬天到不少民眾會開除濕機來降低空氣濕度，但要如何挑除濕機，台電電力粉絲團一次說清楚。（圖／記者黃軍瑋攝）

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關鍵字：除濕機,除濕,台電,電力粉絲團,經濟部,標檢局

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