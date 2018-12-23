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逃票哥躲火車頂　過橋後直接「削斷頭」剩殘肢運到車站

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▲▼洛克爾多次逃票，如今遭到意外斷頭。（圖／翻攝自FACEBOOK）

▲洛克爾多次逃票，如今遭到意外斷頭。（圖／翻攝自FACEBOOK）

國際中心／綜合報導

對於搭乘大眾運輸交通工具，一般來說買票搭車是最基本的。日前美國24歲男子洛克爾(Varcy Locklear)是當地著名的「跳車人」，甚至因為為了躲避查票，會冒險站在火車頂端，過去曾多次因擅自闖入火車遭到逮捕。如今傳出洛克爾因為再次躲避不買票，但這一次卻在車頂上狠狠的遭到梟首。

綜合外媒報導，10月底在美國北卡羅萊納州一班火車行徑中靠站，意外發現有血跡四濺在幾個車廂，當地警方立即展開調查，竟在火車軌道旁發現一具已經沒有頭屍體肢體，而屍體大部分仍殘留在車頂，然而當下並沒有找尋到頭顱的部分。警方表示，「根據血液四濺的狀態，應該是當火車經過聖保羅區的附近一座橋下，意外就在那邊發生。」

然而火車接著行徑，並沒有感覺到意外，但不久因為震動，所以屍體部分被散落在沿途路徑上，而軌道旁的汽車有部分也被血液噴到。目前當地調查單位已經要求列車暫停服務，甚至需要再進一步調查，是否真的是因為受到橋墩撞擊，才導致洛克爾喪命。

在列車發現事故發生的當下，僅利用46分鐘清除並且立即恢復行駛，車上99名乘客都沒有受到傷害。

▼火車山洞示意圖。（圖／Pixabay）

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關鍵字：火車,逃票,撞擊,斷頭

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