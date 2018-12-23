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美政府停擺預料延至「耶誕節後」　麥康諾：任何事都可能發生

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▲美國國會大廈（United States Capitol），美國國會山莊，美國國會。（圖／路透社）

▲目前無法預測聯邦政府關門會持續多久，很有可能延續至聖誕節過後。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普主張的50億美元（約新台幣1550億元）美墨邊境圍牆經費卡關，參議院在沒通過草案的情況下休會，聯邦政府部分單位正式關門。參議院預計在22日中午復會，據CNN報導，目前無法預測政府關門會持續多久，很有可能延續至聖誕節過後。

共和黨參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）在議場表示，參議院下一次「形式議事期」（pro formasession）集會是在24日，下個預定集會則會在27日。他告訴記者，不要將參院休會解讀成協商停滯，因為「任何事都可能發生」，「協商依然持續進行。」

▼ 共和黨籍參院多數黨領袖麥康諾（Mitch Mcconnell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國聯邦政府關門。圖為共和黨參院多數黨領袖麥康諾（Mitch Mcconnell）。（圖／達志影像／美聯社）

白宮22日在聲明中指出，由於聯邦政府部分關門，總統取消了原定前往佛羅里達州「海湖莊園」（Mar-a-Lago）度過聖誕節的計畫。白宮發言人珊德斯（Sarah Sanders）表示，川普會留在華府，而第一夫人梅蘭妮亞則會從佛州飛回來，如此兩人才能一同過節。

聯邦政府部分關閉將影響超過80萬名政府人員，《華郵》先前分析，川普釋放出「不惜關閉政府，也要建造美墨圍牆」的強硬態度，就是要鞏固基本盤。他可能意識到，明年1月民主黨就會掌握眾議院多數，因此自己必須兌現競選承諾、蓋高牆，才能在2020年的大選連任。

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關鍵字：政府停擺,政府關門,北美要聞

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