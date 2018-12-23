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影／百萬粉絲樂團遭印尼海嘯突襲　主唱痛失貝斯手：妻子還失蹤中

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記者丁維瑀／綜合報導

印尼巽他海峽（Sunda Strait）22日晚間遭遇海嘯襲擊，死亡人數上升到168人，745人受傷，另外30人失蹤。推特則流傳一段影片，樂團表演時舞台被海浪沖毀。據了解，這是印尼的知名樂團Seventeen，主唱也在IG發布影片，他眼眶泛紅，表示有成員喪生，其他夥伴與妻子則失蹤中，「請為他們祈禱！」

▲▼印尼流行樂團Seventeen表演時遭遇海嘯襲擊，主唱在IG發布影片，他眼眶泛紅，表示部分成員都喪生與失蹤，「請為他們祈禱！」。（圖／翻攝ifanseventeen ig；推特Sotiri Dimpinoudis）

▲樂團表演時遭遇海嘯襲擊，主唱難以接受。（圖／翻攝ifanseventeen ig；推特Sotiri Dimpinoudis）

Seventeen樂團成員原本在爪哇島西邊的渡假村表演，當時氣氛相當熱絡，舞台卻突然被大浪沖垮，台上的人員全部重心不穩跌倒，下方的觀眾也跟著尖叫，場面相當混亂。

▲影片中死傷人數為報導更新前，目前至少168人喪生，745人受傷。

樂團主唱Riefian Fajarsyah隨後發布影片，宣告貝斯手與經紀人已身亡，而他的妻子撒赫拉（Dylan Sahara）與其他成員則失蹤，「沒有找到安迪（Andi）、撒赫拉與烏江（Ujang），請為（去世的）的Bani（貝斯手）與Oki（經紀人）祈禱。」他紅著眼眶，一邊擦乾眼淚。

▲主唱與他的妻子。

該樂團來自印尼首都雅加達，在臉書上擁有一百萬名以上的粉絲。印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）早前透過聲明表示，在南蘇門答臘與爪哇島西邊，海浪摧毀了數百棟建築。

《美聯社》報導，樂團吉他手、鼓手與主唱的老婆仍下落不明。他們當時晚間9時30分左右抵達舞台，這是印尼國家電力公司（PLN）所舉辦的演唱會活動，地點在海灘旁邊。

喀拉喀托之子（Anak Krakatoa）火山這次被認為是引起致命海嘯的主因，6月以來特別活躍，有時會向天空噴出大量灰燼。喀拉喀托火山1883年曾經發生大噴發，當時造成3萬多人死亡。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）表示，對於板底蘭（Pandeglang）、西冷（Serang）、楠榜（South Lampung）的罹難者表達誠摯哀悼，他已下令所有相關政府人員立刻採取緊急應對措施，協尋找到受害者，並照顧傷患。

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