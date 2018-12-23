AV女優自認「真愛」幫生子　慘遭富二代男友鈍器砸百次凌虐死

▲庫卓娃幫安德烈生下一名兒子，沒想到卻還是慘遭毒手。（圖／翻攝自當事人社群軟體，下同）

國際中心／綜合報導

俄羅斯一名成人片女演員兼應召妹庫卓娃（Olga Kudrova）戀上大11歲的富二代男友安德烈（Andrey Demenkoy），數個月前才為他生下兒子，庫卓娃還自詡為男友真愛，怎知道兒子都還沒周歲，庫卓娃就被發現陳屍在安德烈的房間，太陽穴嚴重凹損，疑似被男友凌虐致死。

根據《每日郵報》報導，21歲的庫卓娃是一名AV女優，自從認識現年32歲的安德烈後，天雷勾動地火，不但徹底收山，還到處稱安德烈就是他的真愛。沒想到安德烈69歲的的富商父親日前到他所住的公寓內看望他的時候，竟然在安德烈的房間內發現庫卓娃的屍體，連忙報警。

警方調查後發現，庫卓娃的死狀非常悽慘，太陽穴嚴重凹陷，生前疑似遭兇手以鈍器狠砸上百次，甚至還有被拖到浴室淹死的跡象，而公寓主人安德烈也被警方調查早就有暴力虐待前科，目前正在全力追緝安德烈。據悉，安德烈先前曾經綁架過一名女性友人，不但監禁對方4天，還將對方當成性奴隸虐待，最後受害女性伺機逃出，才得以脫身。沒想到7月安德烈又再度綁架一名女子，在家中將打到半死，隨後還襲擊4名應召妹，打斷她們的肋骨與腿骨。