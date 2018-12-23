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影／2019元旦財經新制看這裡！　8大變革攸關你我荷包

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者戴瑞瑤／綜合報導

2018年即將到達尾聲，財經部會也陸續公布2019年多項重大政策，《ETtoday東森新聞雲》特別整理8大項跟民生最相關的財經新制，讓民眾在新的一年也能顧好荷包。

小資女示意圖。（圖／記者陳亭伃攝）

▲民眾必知2019年8大財經新制，有利於民眾顧荷包。（圖／記者陳亭伃攝）

1.基本工資雙漲

勞動部2018年8月時拍板，基本工資雙漲，月薪從2萬2000元提高至2萬3100萬元，時薪也將由140元變150元，預計2019年元旦起實施。

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2.3大族群免繳所得稅

財政部公告，民眾2019年5月申報2018年所得稅時，年薪40.8萬元以下小資族（月薪3萬元以下）、雙薪「頂客族年收81.6萬以下」、家庭所得在123.2萬以下的4口之家，皆可不用繳稅。

►這次真的有感了！財政部試算：年薪40.8萬↓免繳稅　還有「2條件」也符合

3.補班日台股不再開盤

金管會公告，為因應國際股市，2019年的週六補班日，台股將不會開盤。而根據行政院公布的2019年行事曆，2019年有1月19日、2月23日、10月5日3個週六補上班，台股將不會開盤，但銀行會開門營業，股、匯市正式分開。

►投資人注意！明年這3個週六補班日　台股不開盤

4.3萬元以上無摺存款要留匯款人資料

金管會發布，2019年1月1日起，民眾去銀行臨櫃辦理「無摺存款」3萬元以上，也要留存、匯款人身分資料，例如身份證字號、電話（或地址）、姓名等，以便銀行核對身份，或者於必要時，與存款人連繫或查證。若不達3萬元，只要是非存款戶本人辦理無摺存款，也要加註姓名及電話。

►無摺存款3萬元以上要留身分資料　2019元旦上路

5.郵局不再換中獎發票，4大超商接棒

郵局自2018年12月28日止，再也不能兌換中獎統一發票。2019年起，改由統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK便利商店四大超商接棒，還有金融機構如第一銀行、彰化銀行、農漁會信用部、信用作社可兌換大獎；如果中1000元以下的五獎、六獎，除了超商之外，全聯、美聯社也是可以兌換的好鄰居。

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6.保險公司銷售投資型保單給70歲以上長者，必須錄影錄音

保險局要求，從2019年1月1日起，保險業務員若要賣投資型保單給70歲以上長者，全程都要錄音或錄影，且檔案需留存到保單效期後5年，保險局也會抽查，若發現有違反的情況，可依內控缺失開罰保險公司，最重可罰600萬元，也請民眾配合。

►2019年元旦起　70歲以上長者買投資型保單要錄影

7.期交稅減半為10萬分之2優惠稅率

財政部公告，2019年元旦起，期交稅率減半為10萬分之2的優惠稅率，並且取消落日(意旨取消每固定時間檢討一次)，未來此優惠稅率將為常態化。

►期交稅將固定10萬分之2　減半優惠明年起常態化

8.公立醫院刷卡免手續費

2019年元旦起，民眾在公立醫院的醫療費，透過「公務機關信用卡繳費平台」刷卡免手續費。金管會2017年就宣布，2018年起持信用卡在公務機關信用卡繳費平台繳費、公立醫療院所繳醫療費及掛號費可免手續費，但是期限只有1年。聯卡中心則宣布，2019年起也採不收取手續費。

►公立醫院刷卡免手續費　僅13家銀行願意

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關鍵字：2019元旦,財經新制,2019新制,荷包

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