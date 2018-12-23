安倍1月21日確定訪俄！與普丁開展「北方領土」攻防戰

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合外電報導

日本首相安倍晉三與俄羅斯總統普丁即將於2019年1月21日進行於莫斯科會面，安倍預計在前往瑞士參加世界經濟論壇的年度總會前，會先飛抵莫斯科。在雙方會晤之前，日本外相河野太郎也將於1月14日提前出訪莫斯科與俄羅斯外交部長會面，共同研擬日俄高峰會的細節。

根據《讀賣新聞》報導，在11月的日俄高峰會中，安倍晉三曾經提到，希望能夠盡快以「日蘇共同宣言」為基礎，與俄羅斯締結和平條約，並在條約內明訂讓日本收回北方領土中的「齒舞群島」與「色丹島」。兩國當時也協議，安倍將在2019年開春後出訪莫斯科。

事實上，依照1956年《日蘇共同宣言》俄方應該將日本北方領土的齒舞群島與色丹島交還日本，但是長期以來，普丁擔憂日本會同意美軍在到島上建設美軍基地，因此協商遲遲沒有進展。依照《美日安保條約》與其附帶的《美日地位協定》中均訂定美軍對日本有防衛義務，同時可以理解為，美軍有權要求在日本國內任何地區設置基地。

對此，俄方抱持強烈憂慮，深怕交還兩島，島上就會被設置美軍基地。因此日俄雙方在相關議題上協商陷入僵局，安倍晉三有意以「先歸還再協商」的步調來說服俄方，已突破俄方心防。日方表示，未來也會和美國進行具體的協商工作，實現對俄國之承諾。