老古板→推特癡迷者！回顧川普第一次發文　他嚇：像迅猛龍開門

▲川普的愛恨情仇經常顯現在推特上。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

時間回到2013年2月5日，川普在推特親自發出他的第一條推文，內容平淡無奇，卻大大影響歷史。曾擔任川普社群媒體顧問的麥康尼（Justin McConney）近期受訪，談及現任總統是如何從老古板變成一位「推特癡迷者」，截至今年底，他在12個月內就發送744條推文，是2010年總數的5倍。

《政客》（POLITICO）報導，川普2013年2月首次自己發文，以往都是透過團隊幫他操控。麥康尼2011到2017年替川普工作，看到推文時感到非常困惑，他確實有印象，川普那時在辦公室花了很多時間使用Android手機。

麥康尼說，他發現川普自己推文時，那一刻簡直就像電影《侏羅紀公園》中，博士葛蘭特（Grant）意識到迅猛龍能夠開門，「我當時想著，喔不！」他形容，川普彷彿從抗拒新科技的老古板化身為社群媒體專家。

如今，川普的推特成為各大媒體的焦點，但他曾對此興趣缺缺。麥康尼警告過社群媒體團隊，如果還想在2020年保持競爭力，就必須做點改變，「他得直接與粉絲接觸。」他甚至建議，總統應該更專注推特以外的平台，現在的IG帳號很缺乏人情味。

麥康尼提到，川普潛在的2020年民主黨競爭對手歐洛克（Beto O’Rourke）已經非常擅於各種社群媒體的新功能，現任總統卻只把重心放在推特，「他應該在橢圓形辦公室直播！」

川普的推特帳號早在2009年就存在，但最初一直貼出平淡的訊息，原本是為了打書才創立。隨後，另一個團隊接管了這份工作，麥康尼不斷說服川普，網路的影響力有多龐大，並鼓勵對方盡情在平台上發表看法。

事實上，川普曾在電視產業待過，他對社群媒體的曝光度抱持懷疑態度。直到2011年春天，他被媒體捕捉到用餐具吃披薩，經由麥康尼的鼓勵，他錄製影片來解釋自己的行為，「這樣你就可以吃掉上面的料，而你不用吃皮，我不喜歡餅皮，所以我們能減輕體重。」

Thanks @SherriEShepherd 4 your nice comments today on The View. U were terrific! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2013年2月6日

▲川普自己發出的第一條推文。

看見自己的回應受到熱烈報導，川普開始愛上社群媒體，他習慣掌控形象，那種即時的滿足感令他著迷，他也與麥康尼積極討論當天要發出什麼內容，就好像編輯會議。

現年32歲的麥康尼已離開川普的團隊，他是獨立顧問，可以自由回答總統這段經歷。他觀察到，自從川普就任後，他在社群媒體上的一些優勢跟著消退，這可能與過多集會、登機鏡頭有關；他認為，川普的推特應該要有更多獨家內容，才可以促使更多媒體報導。

麥康尼說，川普的推文現在有太多憤怒，包括那些指責「假新聞」、「獵巫」的內容，應該重拾更多自身的幽默感才對。