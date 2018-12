老古板→推特癡迷者！回顧川普第一次發文　他嚇：像迅猛龍開門

▲川普的愛恨情仇經常顯現在推特上。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合外電報導

時間回到2013年2月5日,川普在推特親自發出他的第一條推文,內容平淡無奇,卻大大影響歷史。曾擔任川普社群媒體顧問的麥康尼(Justin McConney)近期受訪,談及現任總統是如何從老古板變成一位「推特癡迷者」,截至今年底,他在12個月內就發送744條推文,是2010年總數的5倍。

《政客》(POLITICO)報導,川普2013年2月首次自己發文,以往都是透過團隊幫他操控。麥康尼2011到2017年替川普工作,看到推文時感到非常困惑,他確實有印象,川普那時在辦公室花了很多時間使用Android手機。

麥康尼說,他發現川普自己推文時,那一刻簡直就像電影《侏羅紀公園》中,博士葛蘭特(Grant)意識到迅猛龍能夠開門,「我當時想著,喔不!」他形容,川普彷彿從抗拒新科技的老古板化身為社群媒體專家。

如今,川普的推特成為各大媒體的焦點,但他曾對此興趣缺缺。麥康尼警告過社群媒體團隊,如果還想在2020年保持競爭力,就必須做點改變,「他得直接與粉絲接觸。」他甚至建議,總統應該更專注推特以外的平台,現在的IG帳號很缺乏人情味。

麥康尼提到,川普潛在的2020年民主黨競爭對手歐洛克(Beto O’Rourke)已經非常擅於各種社群媒體的新功能,現任總統卻只把重心放在推特,「他應該在橢圓形辦公室直播!」

川普的推特帳號早在2009年就存在,但最初一直貼出平淡的訊息,原本是為了打書才創立。隨後,另一個團隊接管了這份工作,麥康尼不斷說服川普,網路的影響力有多龐大,並鼓勵對方盡情在平台上發表看法。

事實上,川普曾在電視產業待過,他對社群媒體的曝光度抱持懷疑態度。直到2011年春天,他被媒體捕捉到用餐具吃披薩,經由麥康尼的鼓勵,他錄製影片來解釋自己的行為,「這樣你就可以吃掉上面的料,而你不用吃皮,我不喜歡餅皮,所以我們能減輕體重。」

Thanks @SherriEShepherd 4 your nice comments today on The View. U were terrific!