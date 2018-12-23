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富邦人壽狂砸207億買下歐元塔　成為歐洲央行房東

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▲▼歐元塔。（圖／達志影像／美聯社）

▲富邦人壽買下位於德國的歐元塔。（圖／達志影像／美聯社）

記者戴瑞瑤／台北報導

富邦金控公告，旗下子公司富邦人壽將以5.75億歐元（約新台幣207億元），買下位於德國的「歐元塔」(Eurotower)大樓。據悉，這棟大樓目前由歐洲央行承租，租約還有7年才到期。

歐元塔位於德國法蘭克福銀行區，樓高40層。在1977年時被用作歐洲貨幣管理局總部，也就是歐洲央行的前身。後來因為歐元塔空間不足，2015年歐洲央行搬家遷到新總部。但據悉，歐洲央行仍是這棟大樓的租客，租約還有7年。

綜觀富邦人壽之前投資的歐洲不動產，在英國倫敦擁有3棟大樓，其中包含知名的杜莎夫人蠟像館，也在比利時布魯賽爾有一棟大樓，這次買下歐元塔是富邦人壽在歐洲投資的第5棟大樓。5棟大樓總投資金額逾新台幣600億元，是我國壽險業中海外不動產數最多的公司。

國泰人壽也有在歐洲不動產上有投資，2015年曾斥資5.46億英鎊（約新台幣276億元），買下英國倫敦Walbrook的整棟大樓。

富邦人壽表示，歐元塔是德國法蘭克福的地標，也是歐洲央行的創立地點，非常有特殊歷史意義，租金年化報酬率約3∼5%。

目前，富邦人壽已收到金管會保險局的核准，仍要待經濟部投審會核准，最快明年(2019)第1季可以完成交易。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：富邦人壽,歐元塔,歐洲央行

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