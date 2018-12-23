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專訪／外資首席分析師楊應超　投資心法不藏私大公開

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▲▼異康集團暨青興資本首席資深顧問楊應超。（圖／資料照）
▲異康集團暨青興資本首席資深顧問楊應超。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

從一個電機工程師、上市公司財務長到外資分析師，異康集團暨青興資本首席顧問楊應超，在金融圈相當有名，受邀各大金融機構、節目、媒體專訪，更是今年第一位先喊出明年在股市投資必須「非常保守」的人。縱橫資本市場20餘年，可以說是位「行家」了吧！但楊應超接受《東森新聞雲ETtoday》記者訪問分享他的投資心法時，卻表示：「連我花那麼多時間研究，還是猜不準每個股市的明天！」

本刊記者與楊應超「台美連線」，訪問的時間為台北時間晚上10-11點，相對於美國時間的早上6-7點，這對一般上班族來說，可能是一個剛起床吃早餐、甚至是還在賴床的時間。但對一個分析師來說，是一個已經開工一段時間的空檔，楊應超說：「當分析師每天大概都是凌晨4點就起床，對我們來說無論平日假日其實早起變成了一種習慣了！」從他的語氣聽不出一點疲倦，邏輯清楚到甚至還可以聊他看過的書籍與電影。

而對於近日國際股市重挫，各個主要國際機構如聯準會、IMF、OECD及World Bank等，多預測美國2019年經濟成長率將較2018年放緩；而面對未知的2019年，楊應超是所有「行家」當中，最早就在今年11月初的時候，受邀於國泰證券年度投資論壇中率先提出他的看法。

今年下半年，台股歷經動盪的多事之秋與寒冬，自從10月股災後，不僅萬點回不去，台股還寫下最慘的紀錄，光上市公司市值就蒸發2.66兆，股民今年根本做白工，且平均每位股民資產約縮水超過25萬元。

對此，楊應超表示：「以前我們公司全部都是分析師，每個人桌上都有好幾台電腦看盤軟體，連我們自己都花那麼多時間跟精力研究了，我個人也才盯著10檔股票，常常還是會押錯地方而賠錢！更不要說其他散戶了！」他也公開他的投資心法。

他認為，很多人投資的觀念都錯了，其實投資第一步最重要的不是「選股」，比選股還要重要的是要先做「資產配置」，包括他自己也是如此，舉例來說用年齡來分配投資金額的比例，像是他今年50歲，因此股票跟債券的比例就是5:5，相對來說較為穩健；而如果是較年輕30歲的人，離退休的時間比較長，就可以將股票的比例提高，調整股債比為7:3。意即債券的比例就相當於你的年紀，用這個方法來記最簡單！

而第二步，因為景氣是會循環的，其實股市3-5年還是會再漲回來，但連分析師都沒辦法預測了，何況散戶呢？因此楊應超建議，投資方法沒有絕對，但可以試驗，投資人容易陷入自己操盤的困境，但往往無法做到「賠小錢賺大錢」，卻常常上演融資斷頭的慘劇；因此不如將投入股票市場的資金分成3部分：專業經理人操盤、投資被動型指數ETF與自己選股研究操盤。

他認為，這樣的方法除了可分散風險，過了一段時間也可以回頭來檢視投資績效，透過這三種不同投資方式，了解哪一個最適合自己，或許會獲得不錯的投資心得。

楊應超也呼籲，不要想著馬上獲利，他常掛在嘴邊：「買股票是買它的未來性」，股票過去的漲跌幅跟未來表現好壞是「完全沒有關聯」的，不要想一步登天，沒有人做得到。

而最後一步，他也建議投資人選股有幾個方向：經濟不好、大盤不好的時候，就選基本面體質好大型股、藍籌股或是生活消費股這樣防衛型的股票，理由很簡單，景氣不好的時候，唯有基本面好的公司會抗跌，且景氣不好也不會有人想要去作額外的花費與買奢侈品，因此與生活用品相關的個股就會是最好的選擇，像麥當勞、P&G這些公司，雖不會大漲但也不會大跌。

而科技產業因需求弱，應避免投資硬體或半導體股票，他較為看好行動支付、物聯網（IoT）、機器人與APP應用相關的軟體與服務企業。但楊應超說，他對台灣科技股持悲觀的態度，因為看不到成長，唯一好處是現金股利多；但相較美國科技股因為營運成長動能較高，建議投資人可買進。

「經濟不好的時候，科技是第一個衰退的產業！」他也舉這次銷售不佳的iPhone新機為例，就是讓蘋果大跌的原因。而因中美貿易戰、美國升息以及消費性電子產品缺乏創新，他認為過去大家最追捧的科技股，未來2年難見好轉跡象。除非出現換機潮，否則科技產品需要的就是創新，短期內投資人操作應小心。

展望2019年，楊應超直言：「投資人要非常保守。」

雖然楊應超主張明年下半年貿易戰中國大陸一定會讓步，相關供應鏈受的影響會下降；但明年因升息列車已啟動，市場風險升高，加上許多政經紛擾不確定因素，股市表現會非常不好。「前些日子，殖利率反轉就是一個sign（跡象）」他說，除了企業基本面，另外還有最重要的就是「殖利率曲線（Yield curve）」，若殖利率曲線出現反轉（reverse）跡象，依照歷史經驗再過18個月，股市就會遇到真正的經濟衰退（recession）。因此Yield curve reverse成為判斷股市衰退的前兆，屆時會出現真正的大空頭。

舉例來說，美國總統川普一直抨擊Fed主席鮑爾升息，甚至還已與幕僚討論是否要「開革」聯準會（Fed）主席鮑爾，因為川普對Fed持續升息及近月來股市重挫備感挫折。但其實全球央行利率的決策考慮的是經濟成長、通膨兩項因素，絕對不是股市，Fed此次升息決定並沒有錯，但的確升息對股市不利，但看到Fed對於明年升息次數降緩的態度也顯示了注意到美國經濟已經開始慢下來，因此明年他建議投資人，投資務必先調整資產配置，且謹記投資心法是：「保守、保守、再保守」。

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關鍵字：楊應超,股市,台股,美股,科技股,投資展望,投資心法

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