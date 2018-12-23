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銀行縮減信用卡優惠免憂慮　兆豐銀逆向加碼頂級卡福利

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▲▼兆豐金。（圖／兆豐銀提供）

▲兆豐金。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

有許多信用卡正在減優惠，但卻有信用卡逆向優惠加碼，兆豐銀宣布明年起調升「頂級卡」權益，紅利點數效期將從 3 年變成終身有效，並首創全台灣唯一「基隆港」郵輪旅遊接送以寰宇尊榮禮遇通關，只要年消費滿100萬元，就有機會享受這種好康，搶攻高端客群商機。

自從中信的LinePay降低優惠，現金回饋從2%降低到1%；許多卡友心傷，但仍有不少信用卡的優惠，仍讓卡友可以刷得過癮。包含渣打銀現金回饋卡，主打不分海內外現金回饋都有1.88%，且沒有消費通路限制跟門檻，廣受民眾歡迎；滙豐銀的現金回饋卡今年也廣受歡迎，這張卡主打國內消費有現金回饋1.22%、海外消費2.22%等。

但值得注意的是，兆豐銀在頂級客戶、商旅客戶上卻逆勢操作，增加卡友的優惠。明年起頂級卡友核卡後60天內刷機票全額或團費不限金額，就送免費的國際機場或基隆港接或送1次，不論新舊卡友，海外刷卡皆享1.5％現金回饋，回饋無上限。

兆豐銀頂級卡卡友增加權益包含機場接送或基隆港接送，出國不只坐飛機有接送，遊輪等也可以選擇；及機場寰宇尊榮禮遇通關，只要年消費滿100萬元免費1次，這種禮遇通關的優惠方式，目前市面上還未出現；旅平險保障從原本的3,500萬元，提升為5,000萬元，給卡友更好出國旅遊保障。海外現金回饋就不分新舊卡友，刷卡一視同仁皆可享有1.5%現金回饋，且回饋無上限；舊卡友將可從1%現金回饋，升級為1.5%現金回饋。

▲▼銀行頂級卡比較表。（圖／記者吳靜君攝）

▲銀行頂級卡比較表。（表／記者吳靜君整理，實際權益仍依銀行公告為主）

兆豐銀近期招數頻頻，從卡友專屬買人氣歌手林俊傑演唱會優先購票權，發卡量飆升，兆豐銀行信用卡處處長林中象表示，今年目標73.8萬卡的發卡目標已經達陣，目標明年發卡數要達82萬卡，3年內發卡破100萬卡。

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關鍵字：兆豐,信用卡,增加福利,拚卡量

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