「頭顱打開」一邊彈吉他！　南非音樂家6小時手術輕鬆撥弦

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國際中心／綜合報導

南非音樂家曼齊尼（Musa Manzini）近日接受6小時的腦部腫瘤切除手術，當頭顱被打開時，還一邊彈奏著吉他，過程全都被紀錄下來。其中一名執刀醫師恩柯（Basil Enicker）表示，「透過這種方式，我們可以在移除腫瘤之前測試大腦各區域。這樣可以增加腫瘤的清除率，同時盡可能減少對大腦的損害。」

神經外科醫師哈里昌德巴薩德（Rohen Harrichandparsad）指出，這麼做的目的是測試曼齊尼「彈奏音樂的能力」，因為彈吉他會讓腦部神經複雜互動，「讓我們有更大的安全保障，我們能夠同步了解手術的情況。」

▼ 南非音樂家曼齊尼。（圖／翻攝自臉書／Musa Manzini）



曼齊尼本月在德班（Durban）的Inkosi Albert Luthuli醫院動手術，醫師在最後階段遞給他一把吉他。從影片中可見，一名醫師說「彈吧！」，曼齊尼一開始彈得很慢，之後慢慢奏出曲調，一旁還伴隨著醫療器材的聲音。

曼齊尼當時只有局部麻醉，這種手術被稱為「清醒開顱手術」（Awake craniotomy）。哈里昌德巴薩德表示，這種手術並不罕見，也有其它國家的音樂家這麼做過。荷蘭一位歌劇演唱家2014年一邊開腦一邊唱歌；一名西班牙音樂家2015年動腦部手術時，則一邊吹薩克斯風。

曼齊尼術後復原狀況良好，也在臉書分享影片並寫道，「我要感謝專家神經外科醫師Basil Enicker和Rohan Harrichandparsad、夸祖魯-納塔爾大學（UKZN）醫學團隊、麻醉醫師Jorge Cardoso和Inkosi Albert Luthuli，以及Inkosi Albert Luthuli，進行這個成功的清醒開顱手術。」