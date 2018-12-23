《專題》台灣外帶茶飲靠這招稱霸北美市場　全球展店上看千家

▲連鎖餐飲集團雅茗董事長吳伯超表示，近年主打聚焦戰法，快樂檸檬品牌今年海外展店仍有三成以上成長。（圖／雅茗集團提供）

記者林淑慧／專題報導

「這是我的使命，要把台灣的茶飲帶往全世界，這行業紮根二十年，時機已經成熟起來了！」雅茗集團董事長吳伯超表示，旗下主力品牌「快樂檸檬」，目前在北美、英國都拿下市占率第一，讓他對明年全球總店數突破千家，顯得信心滿滿。

現在的台灣茶飲連鎖業，就像是四、五○年代的貿易產業一樣，提著一卡皮箱就到全世界做生意。其中，珍珠奶茶因口味較容易被接受，被視為是台灣之光的外帶飲料產業，早在二十多年前就到大陸打天下的吳伯超，是台灣茶飲國際化的重要推手。

2018年堪稱是雅茗蓄積能量的一年，雅茗總裁盧小慧指出，其內部管理的整合與優化已經到位，營運將先蹲後跳，明年將在全球拓點展店，預估店數成長三成，營收亦可望有二位數成長。

▲快樂檸檬除了在台灣展店外，今年9月在大陸上海市中心開出首家品牌升級店，隨即成為網紅聚點，月營業額更較前期同店成長64%。（圖／記者黃克翔攝影）

它，靠的是品牌聚焦戰法。

「這是一場系統、組織與人才的戰爭。」吳伯超說，在全球擁有898家店的快樂檸檬，雖然在總店數的絕對數字上仍遜於都可，但其建立的品牌形象，甚至曾讓星巴克創始人舒茲（Howard Schultz）在2011年造訪大陸時，特別向吳伯超表達投資意願。

「做茶二十多年了，看太多品牌起起伏伏，」做茶起家的吳伯超，海外開店的起點是泡沫紅茶店，在香港及大陸開仙踪林泡沫紅茶店，2006年搭上大陸外帶茶飲市場起飛、消費水準提高的趨勢，吳伯超轉以主打健康的快樂檸檬，搶攻消費者的心佔率。

「打造品牌的第一步，就要搶攻心佔率，要當一個品類裡的第一。」吳伯超說，當台灣的珍珠奶茶席捲全球遍地開花時，雅茗集團決定從原本的多品牌戰略，轉向聚焦在主打健康的快樂檸檬，以差異化進行市場區隔。

▲快樂檸檬打出「好吃、好喝、好健康與好好玩」的口號，強化品牌形象之外，更以新菜單與新店型吸引年輕客群，帶動營收大幅成長。（圖／雅茗－KY提供）

於是，吳伯超和雅茗總裁盧小慧，足足花了八個月，進行品牌再造工程。快樂檸檬打出「好吃、好喝、好健康與好好玩」的口號，強化品牌形象之外，更以新菜單與新店型吸引年輕客群，帶動營收大幅成長。



另外，雅茗集團自今年下半年起，在全球展店腳步加速。盧小慧指出，目前在美國、加拿大、杜拜 、東南亞、澳洲、韓國、與菲律賓均有據點，今年的重要里程碑，即與日本重量級業者京王集團合作，成功插旗東京新宿。

「日本是全球食安最嚴格國家，快樂檸檬能獲得日本市場的肯定，等於是拿到了進軍全球市場的通行證。」吳伯超說。依據財報，雅茗集團今年前11月合併營收達19.7億元，不僅年增9.78％，更繳出同期歷史新高的成績。

不過，法人分析表示，雅茗集團在今年前三季的毛利率、營益率，與去年同期相比均小幅下滑，稅後淨利0.95億元，年減26.21％，顯示內部系統優化等成本較高，後續獲利動能仍待觀察。