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影／水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團嗨唱...下秒竟「全消失」！

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國際中心／綜合報導

印尼22日晚間發生海嘯，已知死亡人數升上到53人、超過600人受傷，有十幾座建築物遭到破壞。推特帳號「Sotiri Dimpinoudis」在個人頁面上PO出海嘯襲擊的一剎那，可以看影片中有許多人坐在椅子上，享受著前方樂團的精采表演，沒想到下一秒，舞台被力道強勁的海浪從後方襲擊，不管是人還是樂器，通通都掉進海水裡，而一旁來不急奔逃的民眾則是不停發出慘叫聲，畫面相當震撼。

原本一場開心快樂宴會，在海嘯襲來的瞬間，變成了人間煉獄。據悉，這場宴會就是因為辦在海灘上，所以當海嘯襲來時首當其衝，所有的人根本來不及逃生反應，只能眼睜睜的看著海水灌進來將人淹沒。

從「Sotiri Dimpinoudis」所釋出的影片中可以看到，在場的民眾都在享受台上樂團的表演，整個場子的氣氛十分熱絡，還有人衝到前台去跟著樂團一起嗨，但是幾秒的時間過後，正當主唱在台上講話時，腳下的舞台突然被海水灌入，台上所有的人瞬間傾倒，舞台整個垮掉，而一旁的民眾則是還沒意識到發生甚麼事，有人楞神繼續坐在位置上，有人則是已經開始尖叫逃命，場面相當驚恐震撼。

►不斷更新／海嘯襲擊印尼海灘　死亡人數攀升至43人！

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關鍵字：樂團,印尼,海嘯,東南亞要聞

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