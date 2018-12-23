64年零事故零違規！85歲明仁天皇2019駕照到期後「不再更新」

▲明仁天皇經常會開著車齡近30年的愛車，載著美智子皇后移動。（圖／日本宮內廳）

記者王佩翊／編譯

日本天皇明仁23日迎來85歲生日，而即將於2019年退位的他21日也透過宮內廳對外宣布，雖然駕照將於明年1月到期，但此後不會再進行更新，也就是說未來退位將不會再駕車上路。根據日本法規，超過70歲的高齡駕駛，每3年必須接受高齡者講座，才能更新駕照，否則駕照將會自動失效。

綜合日媒報導，明仁天皇自1954年3月考取汽車駕照後，長達64年從未出過事故或是違反交通規則，可以說是優秀的安全駕駛。明仁即位後，幾乎每個週末從皇居出發前往網球場或是東御苑時，都會親自開車載著美智子皇后出門。

宮內表示，明仁天皇在1954年6月購買由王子汽車（1966年因財務困難併入日產汽車）製造的「王子」作為第一台車，此後也特別青睞國產車。為了因應國外的出訪行程，日本皇室也在各國購入了天皇出訪專用的汽車，原因正是因為明仁認為不論在哪裡應該要使用「國產車」。

明仁目前駕駛的車輛是1991年產的灰色本田「Integra」，當時的售價為120萬日幣，已經使用了近30年。2016年1月，由於駕照到期，明仁也曾在皇居內接受高齡駕駛講座，以更新駕照。