　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

退位前最後生日！明仁天皇喜迎85歲　哽咽謝皇后60年付出

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 明仁天皇,日本天皇,美智子皇后,日本皇室,雅子妃,德仁。（圖／路透社）

 ▲明仁天皇與美智子皇后將於20190年迎來結婚60週年紀念日。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

日本明仁天皇23日迎來85歲生日，而這也是他任內的最後一次生日。明仁在20日的記者會中回顧30年的天皇任期時提到，「對我而言，作為天皇的旅程即將結束，感謝許多國民願意接納作為象徵的我，並持續的給予支持。」明仁同時也哽咽感謝皇后美智子婚後60年來的陪伴與理解。另一方面，明仁天皇夫婦、德仁皇太子夫婦、文仁親王夫婦、真子公主與佳子公主23日共同在皇居接受民眾的生日祝賀。

▲▼ 明仁天皇,日本天皇,美智子皇后,日本皇室,雅子妃,德仁。（圖／路透社）

▲左起為雅子妃、德仁皇太子、明仁天皇以及美智子皇后。（圖／路透社）

綜合日媒報導，宮內廳透露，即將於2019年4月30日退位的明仁天皇屆時不會有舉行記者會的計劃，因此此次85歲生日記者會可能將是最後一次對外公開發言的機會。在長達近20分鐘的記者會中，明仁回顧自己的即位後的30年歲月，多次聲音顫抖，語帶哽咽。

明仁表示，「二戰時有失去了許多寶貴的生命，因此我一直認為，必須謹記我國戰後的和平與繁榮，是建築在多少犧牲與全國民的努力之上，而我們也應該將這樣的認知正確的傳遞給生於戰後的民眾。很慶幸在平成期間並沒有迎來戰爭，我對此感到非常放心。」他也提到，包括阪神、淡路以及311大地震，平成年間曾經發生許多的天災，許多人因此喪命，無數的民眾受害，這些都是無法用言語形容的悲痛。然而在此之中，人與人之間展開各種互助，防災意識也逐漸提高，讓我獲得勇氣。」

▲▼ 明仁天皇,日本天皇,美智子皇后,日本皇室,雅子妃,德仁。（圖／路透社）

▲明仁天皇將於2019年退位。（圖／路透社）

天皇即將於2019年4月與美智子皇后共同迎來60周年結婚紀念日，他回顧起兩人的相識過程道，「正當我作為成年的皇室成員準備展開人生的旅程時，與現在的皇后相遇，在彼此深刻的信賴下，結為連理，一同度過了這段旅程。」他同時感謝日本國民30年來的支持與愛護並提到對皇后的感謝，「皇后原本也只是一位國民，自從加入了我人生的旅途後，在長達60年的歲月中，為了皇室與國民盡心盡力，真的非常辛苦。」

ET快訊
蕭敬騰真停用IG臉書！經紀人心疼：歌迷踩到他地雷
120cm超辣長腿不科學！許淑華曾是環球小姐選美第4名
失戀妹搭車淚崩「肩膀可借我嗎」　男上秒超暖結局卻神轉

關鍵字：明仁天皇,美智子皇后,雅子妃,德仁皇太子,日本皇室,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

一棵樹有上千個蟲子、最早用蠟燭裝飾　盤點10個聖誕樹小祕密

《小鬼當家》真實版！　26歲持槍歹徒敗給9歲女孩

退位前最後生日！明仁天皇喜迎85歲　哽咽謝皇后60年付出

北京放棄「中國製造2025」　白宮經濟顧問：我們才不信

百件禮物淹沒聖誕樹　媽「2份工作」寵孩被轟：我自己的錢！

美狙擊手神凱瑞隊友　1顆子彈穿牆殺3武裝敵軍：他們必須死　

「頭顱打開」一邊彈吉他！　南非音樂家6小時手術輕鬆撥弦

他慘遭鄰居肢解藏屍！　調查人員竟雙手捧「頭」燦笑合照

8歲女孩「紅氣球」向聖誕老人許願　他開車跨越邊境送禮

不斷更新／海嘯襲擊印尼海灘　已知168死745傷

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

吳尊打球受傷　72歲爸一個眼神逼哭網友

蔡依林新歌找阿信改詞！　自爆訊息被對方已讀不回

張靚穎海豚音飆唱《值得》　林俊傑抓頭驚訝大叫

光吃自助吧就飽！KINTAN BUFFET插旗大直ATT　還有火鍋吃到飽可選

覺得我變胖了你說呢？「呢。」　冷笑話憋笑還沒講就狂笑XD

一棵樹有上千個蟲子、最早用蠟燭裝飾　盤點10個聖誕樹小祕密

《小鬼當家》真實版！　26歲持槍歹徒敗給9歲女孩

退位前最後生日！明仁天皇喜迎85歲　哽咽謝皇后60年付出

北京放棄「中國製造2025」　白宮經濟顧問：我們才不信

百件禮物淹沒聖誕樹　媽「2份工作」寵孩被轟：我自己的錢！

美狙擊手神凱瑞隊友　1顆子彈穿牆殺3武裝敵軍：他們必須死　

「頭顱打開」一邊彈吉他！　南非音樂家6小時手術輕鬆撥弦

他慘遭鄰居肢解藏屍！　調查人員竟雙手捧「頭」燦笑合照

8歲女孩「紅氣球」向聖誕老人許願　他開車跨越邊境送禮

不斷更新／海嘯襲擊印尼海灘　已知168死745傷

一棵樹有上千個蟲子、最早用蠟燭裝飾　盤點10個聖誕樹小祕密

團團、圓圓來台10年還記得大陸保育員　喊名字靠近給摸

陳育軒中繼1局無失分　綠蜥10比3擊敗鯊魚

趙麗穎、馮紹峰「夫妻對唱」甜炸❤　《知否》主題曲MV曝光！

傳林洲民將被撤換　高嘉瑜：大巨蛋若回到原點公安是最大諷刺

青棒明星集結新莊　葉君璋到場關注：最好高中生都在這

暴龍17年無聖誕大戰可打球迷怒　總教練耐斯很失望　

《小鬼當家》真實版！　26歲持槍歹徒敗給9歲女孩

蕭敬騰真的停用IG臉書！　經紀人心疼：歌迷踩到他地雷

高國華控徒弟養小鬼遭痛毆？　警：僅手臂一處破皮

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

國際熱門新聞

不斷更新／海嘯襲擊印尼海灘　已..

印尼海嘯突襲舞台　樂團下秒「全..

重逢小學同學淪婚外情　6旬情侶..

即／印尼海嘯8台灣人受困！2人..

他拍到火山爆發　下一秒慘遇海嘯..

BMW駕駛小瞇3秒！彈起旋轉3..

聞男友體味可減壓　聞臭屁能防癌

只是要回飯店　英女竟在觀光勝地..

孕婦上吊身亡　嬰兒「掛臍帶」掉..

美總統特使辭職　反對川普撤軍

陸駐瑞典使領館　續發安全提醒

全歐舉重冠軍遭26歲格鬥家KO..

紐約前州長情婦爆：塞行李箱進豪..

難民到法國性侵學生　法院判無罪

更多熱門

相關新聞

園方特製菜菜聖誕樹　水豚君忘情開嗑

日本水族館「橫濱八景島海島樂園」為了慶祝聖誕節的來臨，工作人員特地以全手工製作「高麗菜聖誕樹」送給園內可愛的水豚君和巴塔戈尼亞豚鼠，沒想到一拿出聖誕樹後，水豚和巴塔戈尼亞豚鼠馬上就衝上前去，把聖誕樹啃個精光，超萌的貪吃鬼們瞬間融化眾多網友的心。

外媒憂「出雲級」航母化是得是失

日本可口可樂27年首度調漲　漲幅達10%

他助500名脫北者偷渡　獲南韓庇護

南韓軍艦「火控雷達」照射日巡邏機

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

不斷更新／海嘯襲擊印尼海灘　已知168死745傷

約3友變一人旅行　桃園妹：一次就怕了

印尼海嘯突襲舞台　樂團下秒「全消失」！

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

安那只穿內衣　張惠妹：怎麼回事

失戀妹淚崩！男上秒超暖卻結局神轉

快訊／楊冪、劉愷威宣布離婚！

劉愷威提女兒淚崩　楊冪吐當媽心聲

蕭敬騰深夜暴走：我根本不愛這些

楊冪情纏劉愷威7年情史曝光

IU人在台灣了！現「光華商場」買紅豆餅

拉麵店留1星被公審！成大男還原經過

老人才懂　學生時代紙上空戰超夯

反骨「瑋哥」頭髮壓下去秒變超模

炸全雞369元！他一開包裝嚇歪

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面