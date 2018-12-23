退位前最後生日！明仁天皇喜迎85歲　哽咽謝皇后60年付出

▲明仁天皇與美智子皇后將於20190年迎來結婚60週年紀念日。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

日本明仁天皇23日迎來85歲生日，而這也是他任內的最後一次生日。明仁在20日的記者會中回顧30年的天皇任期時提到，「對我而言，作為天皇的旅程即將結束，感謝許多國民願意接納作為象徵的我，並持續的給予支持。」明仁同時也哽咽感謝皇后美智子婚後60年來的陪伴與理解。另一方面，明仁天皇夫婦、德仁皇太子夫婦、文仁親王夫婦、真子公主與佳子公主23日共同在皇居接受民眾的生日祝賀。

▲左起為雅子妃、德仁皇太子、明仁天皇以及美智子皇后。（圖／路透社）

綜合日媒報導，宮內廳透露，即將於2019年4月30日退位的明仁天皇屆時不會有舉行記者會的計劃，因此此次85歲生日記者會可能將是最後一次對外公開發言的機會。在長達近20分鐘的記者會中，明仁回顧自己的即位後的30年歲月，多次聲音顫抖，語帶哽咽。

明仁表示，「二戰時有失去了許多寶貴的生命，因此我一直認為，必須謹記我國戰後的和平與繁榮，是建築在多少犧牲與全國民的努力之上，而我們也應該將這樣的認知正確的傳遞給生於戰後的民眾。很慶幸在平成期間並沒有迎來戰爭，我對此感到非常放心。」他也提到，包括阪神、淡路以及311大地震，平成年間曾經發生許多的天災，許多人因此喪命，無數的民眾受害，這些都是無法用言語形容的悲痛。然而在此之中，人與人之間展開各種互助，防災意識也逐漸提高，讓我獲得勇氣。」

▲明仁天皇將於2019年退位。（圖／路透社）

天皇即將於2019年4月與美智子皇后共同迎來60周年結婚紀念日，他回顧起兩人的相識過程道，「正當我作為成年的皇室成員準備展開人生的旅程時，與現在的皇后相遇，在彼此深刻的信賴下，結為連理，一同度過了這段旅程。」他同時感謝日本國民30年來的支持與愛護並提到對皇后的感謝，「皇后原本也只是一位國民，自從加入了我人生的旅途後，在長達60年的歲月中，為了皇室與國民盡心盡力，真的非常辛苦。」