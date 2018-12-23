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13歲就會寫程式　竟是父母帶她環遊世界學來的

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▲▼13歲黃懷禛就會寫程式，竟是父母帶她環遊世界學來的。（圖／黃懷禛提供）

▲黃懷禛才13歲就會寫程式，經常邊出國比賽邊玩。（圖／黃懷禛提供）

記者周康玉／台北報導

12月19日這天是科技大廠聯發科舉辦的創意競賽頒獎典禮，台下有十幾個攤位，是歷經兩年、從上千人淘汰決選出來的，北中南各方好手齊聚，一名綁麻尾的小女生也在列，和哥哥姊姊隊友們一起領獎。

主持人一問，小女孩叫做黃懷禛，年齡才13歲，在團隊中負責寫程式工作，讓台下全場觀眾驚豔，就連準備頒獎的聯發科董事長蔡明介都忍不住開玩笑說：「13歲code（程式）寫這麼厲害，乾脆公司拿一些案子給她做試試看。」

這個隊伍叫做Bravo Bear，為了解決食物浪費問題，推出「共享冰箱」的概念，透過APP提供商品資訊，來媒合消費者進行分享交易，因為創意具有社會影響力，因而在當天獲得特別獎。

原來黃懷禛的爸爸黃郁文是教育訓練講師，經常帶著學生出國參加寫程式比賽。黃郁文說，因為覺得機會難得，就順便帶著女兒，一開始只是想帶女兒出去開開眼界，學到沒學到是其次。但這眼界一開就是到馬來西亞、韓國、印尼，後來越跑越遠，還到加拿大、甚至杜拜，讓她同學稱羨，說「懷禛根本快要環遊世界了」。

耳濡目染下，黃懷禛從小學三年級就開始接觸程式語言，也從原本的出國開開眼界，變成跟大好幾歲的哥哥姐姐們「出國比賽」。

▼黃懷禛才13歲就會寫程式，經常邊出國比賽邊玩，下同。（圖／黃懷禛提供）

▲▼13歲黃懷禛就會寫程式，竟是父母帶她環遊世界學來的。（圖／黃懷禛提供）

黃懷禛說，第一次參加比賽才小學四年級，因為被評審的大學教授提問到回答不出來，壓力大到跑去廁所大哭。

黃懷禛分享自己參加比賽的成果，曾經因為自己很容易忘記關燈，就寫一個能夠自動偵測環境的程式，裝在「智能椅墊」上，如果離開椅墊10分鐘還沒回座位，燈就會自己熄掉。

黃懷禛說，小時候因為邏輯不是很好，常常寫到讓機器人「動彈不得」；而且寫程式其實是個很枯燥乏味的過程，有時候一個程式得花上一個月才能見到成效，會讓她好幾度不想上課，甚至有一陣子「看到電腦就很煩」。

漸漸地，黃懷禛透過經常參加比賽，才培養出興趣來，變的很喜歡寫程式。黃懷禛說，寫程式經常遇到難題，也必須常常會想『為什麼別人寫的程式就可以，自己的不行』，感到很氣餒；但要解決問題，終究還是要靠自己思考想通才可以。

黃懷禛的爸爸黃郁文則說，當初並不是想要培養女兒當程式設計師（coder），成績不是最重要的，但希望養成女兒邏輯思考、以及願意解決問題的能力。

▲▼13歲黃懷禛就會寫程式，竟是父母帶她環遊世界學來的。（圖／黃懷禛提供）

▲▼13歲黃懷禛就會寫程式，竟是父母帶她環遊世界學來的。（圖／黃懷禛提供）

黃懷禛在聯發科智在家鄉數位創意競賽做展示。（圖／記者周康玉攝）

▲▼聯發科智在家鄉數位創意競賽。（圖／記者周康玉攝）

▼聯發科董事長蔡明介開玩笑說，給黃懷禛幾個案子做做看。（圖／業者提供）

▲▼聯發科智在家鄉創意競賽。（圖／記者周康玉攝）

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關鍵字：創意,程式,聯發科,智在家鄉,機器人

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