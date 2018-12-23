拍到「火山爆發」！他下一秒遇海嘯　大浪狂往岸上撲...驚險瞬間全都照





▲安德森拍到的火山爆發圖。（圖／翻攝自Facebook／Øystein Lund Andersen）

國際中心／綜合報導

印尼22日晚間發生海嘯，已知造成40人死亡、超過600人受傷，還有十幾座建築物被破壞。一名攝影師安德森（Øystein Lund Andersen）在臉書上發文表示，海嘯襲來當時，他正在拍攝一座火山的照片，突然一股大浪沖向他的方向，讓他不得不拔腿往後方狂奔；所幸他與家人平安的撤離到高地的村莊，沒有人受傷。

根據外媒報導，安德森約在4個小時前，於個人臉書上發文寫道，「昨天晚上，海嘯的災難襲擊了我在西爪哇（Anyer）海岸的家庭旅行。當時我正在拍攝著名的Anak-krakatau火山，但是一股巨浪突然衝向我身邊。」

「當波浪越過海灘到達內陸約15到20公尺時，我不得不奔跑，而下一波的海浪沖進了我居住的酒店區域，我得將車子倒車，開上後面的道路，好讓我們我的家人能夠疏散到高地的森林小徑以及村莊。在那裡我受到當地人的照顧，謝天謝地，沒有受到任何傷害。」

安德表示，印尼當局指出，這場海嘯很有可能，就是由他正在拍攝的火山爆發活動所引起。現在要說這場海嘯在夜晚帶來多大的傷害還太早，但是能夠得知的是，海嘯已經對基礎設施和人民造稱傷害，並且已有為數不詳的人死亡。最後，安德森說，這算來是他第一次遇到的海嘯…，但希望也是最後一次…。