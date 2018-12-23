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一棵樹有上千個蟲子、最早用蠟燭裝飾　盤點10個聖誕樹小祕密

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聖誕節（圖／取自免費圖庫pexels）

▲聖誕節不可缺的聖誕樹。（圖／取自免費圖庫pexels）

國際中心／綜合報導

聖誕節即將來臨，許多人會利用假期與親友團聚、交換禮物和享用大餐，其中聖誕樹更成為不可或缺的象徵物之一，美麗的裝是增添了濃厚家節氣氛。美媒「Accuweather」日前就整理了10個關於聖誕樹的小秘密。

1. 高加索冷杉是最歡迎的耶誕樹選擇
由於高加索冷杉的針葉可維持很久且軟，適合過敏的人，是相當深受歐洲人喜歡的聖誕樹選擇，如今美國人也越來越喜歡；此外，高加索冷杉沒有一般聖誕樹會有的氣味，也很適合鼻子敏感的人。

2. 美國98%的耶誕樹產自農場
美國全美聖誕樹協會（National Christmas Tree Association）指出，目前全美聖誕樹農場正種植高達3億5千萬棵樹；美國伊利諾大學（University of Illinois）也說，全美僅2％的聖誕樹是外來種，是來自野外砍伐的樹木。

3. 一顆聖誕樹可能藏有上千個小蟲
報導稱，聖誕樹可能藏有許多看不見的昆蟲與微生物，因此再把聖誕樹帶回家前，最好先搖一搖。

4. 全美有近1萬5千個耶誕樹農場
美國全國聖誕樹協會指出，全美聖誕樹種植業僱用逾10萬人。

5. 馬丁‧路德是以蠟燭裝飾聖誕樹的第一個人
馬丁．路德（Martin Luther）不僅是德國16世紀宗教改革先驅，還是以點燃的蠟燭裝飾聖誕樹的第一個人。根據美國「歷史頻道」（History.com），某個冬夜，他走路回家的路上，看到常青樹樹縫之間的閃爍星光，就被迷住了，並出現了以蠟燭裝飾耶誕樹的點子，後來這個裝飾方法廣受後世歡迎。

6. 人造耶誕樹起源於德國
19世紀，德國發展出最早的人造聖誕樹，這些聖誕樹使用染成綠色的鵝毛製成，接著黏在金屬絲上，再將金屬絲捲成環形，繞於「樹幹」周圍。後來，人造聖誕樹傳入美國，並大受歡迎。

7. 全美8個州是聖誕樹主要生產州
分別為奧勒岡州（Oregon）、華盛頓州（Washington）、 威斯康辛州（Wisconsin）、密西根州（Michigan）、賓夕法尼亞州（Pennsylvania）、紐約州（New York）、維吉尼亞州（Virginia）、北卡羅來納州（North Carolina）。

8. 有人會將聖誕樹倒掛在天花板
這起源於中歐與東歐的傳統，在斯拉夫族群間相當常見，不過起因卻讓人困惑。

9.許多人會回收真正的聖誕樹
美國有逾4千個聖誕樹回收計畫，這些用不到的樹將被用來保護土壤，或是放進池子裡，成為魚兒的棲身之地。

10.一棵聖誕樹長到2公尺，最長要花15年
美國全國聖誕樹協會表示，一棵聖誕樹通常6至7英尺高（約1.83公尺至2.13公尺），一棵聖誕樹最少4年可長大這個高度，但平均要花7年，最多要花15年左右。

▼現在的聖誕樹也更多花樣了。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼聖誕節、聖誕老人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

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關鍵字：聖誕節,聖誕樹,北美要聞

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