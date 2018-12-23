美狙擊手神凱瑞隊友　1顆子彈穿牆殺3武裝敵軍：他們必須死　

▲ 前美國海軍陸戰隊隊員賴克特（Steve Reichert）於2004年在伊拉克戰場上服役。（圖／翻攝自Steve Reichert粉絲專頁，下同。）

國際中心／綜合報導

美國1名前海軍陸戰隊狙擊手賴克特（Steve Reichert），近日在部落格分享在伊拉克服役時的事蹟時表示，他當時在距離敵軍1.6公里處，利用1顆子彈成功擊斃牆後的3位敵方士兵，成功解救差點遭偷襲的陸戰隊同伴們，並稱對方「必須死去」。

根據英國《太陽報》報導，賴克特2004年4月在伊拉克服役時，正在為海軍陸戰隊同胞們進行掩護，以方便他們巡邏，這時突然有3位敵軍士兵埋伏在牆後，準備發動突襲。「我不打算讓悲劇發生」，賴克特在部落格中表示，「這些人試圖殺死海軍陸戰隊同胞們，所以在我看來（以及根據教戰手則），他們都必須死」。

▼ 賴克特當時用手上的狙擊步槍M82A3，成功擊斃牆後的敵軍士兵。（示意圖／翻攝自Steve Reichert粉絲專頁）

他當時躲在距離敵軍1614米處，拿起M82A3狙擊步槍並向牆後射了3發子彈，設法擊斃牆後的3名敵軍士兵，一直到第3發子彈射中牆面後，牆壁背面染成鮮紅色，才開始沒有了動靜。他表示，「其中1名叛軍可能遭到子彈擊斃，另外2名則可能被碎片波及致死」。

在那之後，雙方交戰持續了近12小時，槍聲幾乎沒有停止。賴克特於結束後，因為保護同伴免受敵軍突襲，所以獲頒1顆銅星獎勵。

據悉，賴克特從美國海軍陸戰隊退役後，在美國成立私人軍事訓練公司「老虎1號隊」（Tier 1 Group，簡稱T1G），並與世界級的專業單位合作，把最新技術整合到培訓設備中，為全球特種部隊和情報界提供支援。2014年，史蒂夫成立了SRT，同樣為守法的平民提供同等級的培訓和服務。

▼ 賴克特於2013成立私人軍事訓練公司「老虎1號隊」（Tier 1 Group，簡稱T1G）。