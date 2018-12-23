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祖克柏華裔妻人氣大增！　她愛哭卻堅強「目標是治癒所有疾病」

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▲▼ 臉書創辦人暨執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）與夫人普莉西拉．陳（Priscilla Chan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 臉書創辦人暨執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）與夫人普莉西拉．陳（Priscilla Chan）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

臉書今年因為「洩密門」等醜聞屢遭各界批評，創辦人暨執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的光環也變得黯淡，還被全國有色人種協會（NAACP）、穆斯林倡導者（Muslim Advocates）等民權組織要求下台。然而同時間，祖克柏的華裔妻子普莉西拉．陳（Priscilla Chan）人氣卻反而大增。33歲的她過去一年迅速崛起，全面投入「陳祖克柏計畫」（Chan Zuckerberg Initiative，CZI）。

普莉西拉承認自己是個愛哭的人，她在舊金山市總醫院擔任兒科醫師時就這麼說過。一位醫師同事曾說，當她感到極度疲勞或被壓垮，或是狂喜的時候都會哭，「這只是她的表達方式之一」。如今，普莉西拉與祖克柏擔任CZI的共同執行長（co-CEO），她的愛哭更是廣為人知，因此幾乎所有會議室都會備有衛生紙。

QUARTZ報導指出，雖然普莉西拉愛哭，但別將她的情緒解讀成軟弱。她在一次清晨兩點多值班時，遇到了多名孩童燒傷送醫的事件，展現了在危急中的冷靜與智慧。另一次，有位母親懷孕25周就在一處停車場早產，普莉西拉當時抱著已經沒有呼吸的嬰兒奔跑回醫院，最後成功救活寶寶。

▼ 普莉西拉辭去醫師的工作，全心投入CZI的事務中。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 臉書創辦人暨執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）與夫人普莉西拉．陳（Priscilla Chan）。（圖／達志影像／美聯社）

普莉西拉父母是越南逃出的船民（boat people），在波士頓出生的她成績優異，獲得獎學金進入哈佛大學。她大學時期就開始做義工，幫貧窮孩子補習。CZI的教育顧問謝爾頓（Jim Shelton）表示，普莉西拉在低收入的移民家庭長大，因此了解那種掙扎和不公平，祖克柏反而較沒有這種經歷。

CZI是一個巨大的組織，祖克柏主要管理臉書，因此普莉西拉才是CZI的實質領導人，必須處理每天發生的事。多數CZI的員工都認為，普莉西拉對CZI有重大影響，慈善工作方向都是由她所決定。 普莉西拉知道，貧困的孩子只要有機會，就能夠發展。如今CZI有許多偉大的目標，其中包括在下一個世紀完成預防、治癒所有疾病 ── 是的，所有疾病。

▼ CZI的目標之一就是治癒所有疾病。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 臉書創辦人暨執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）與夫人普莉西拉．陳（Priscilla Chan）。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：臉書,祖克柏,Priscilla Chan,北美華聞

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