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8歲女孩「紅氣球」向聖誕老人許願　他開車跨越邊境送禮

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▲▼8歲女孩「紅氣球」向聖誕老人許願，他開車跨越邊境送禮。（圖／翻攝臉書／Cesar Barron N） 

▲女孩最後如願收到禮物。（圖／翻攝臉書／Cesar Barron N）

記者丁維瑀／綜合報導

美國亞利桑那州男子海斯（Randy Heiss）日前出門溜狗時，發現一個紅色氣球纏繞在植物上，他接著看見一張用西班牙文寫的紙條，似乎是小孩對聖誕老人許的願望。歷經幾天「尋人作戰」後，他終於得知是8歲女孩捎來的氣球，他與妻子前往墨西哥，暖心送出許多禮物。

海斯平時住在亞利桑那州的偏遠小鎮，他先前跟往常一樣帶狗散步，看見消氣的紅色氣球卡在沙漠植物上，起初他猜想只是垃圾，後來發現還有一張紙條，背面寫著「戴亞美」（Dayami）。他說，自己並不是很精通西班牙語，但可以大概讀出訊息，小女孩想要著色書、彩色筆等玩具。

紙條上並沒有聯絡方式，因此海斯先貼在臉書，「社群媒體有很多力量，我與朋友分享，有信心能找到她。」幾天過去後，他依舊沒有獲取任何線索，便連絡墨西哥諾加萊斯（Sonora）的電台；該公司將海斯的尋人啟示貼在臉書，短短1小時內便找到戴亞美本人。

事實上，海斯的童年有過幾次失望經驗，他小時候也向聖誕老人許願，卻總是沒有得到回應，他不希望女孩失望，因此決定做點什麼。

海斯之後去了趟沃爾瑪超市，選購女孩所希望的禮物，他還替對方的家人買了些東西，一切備妥後，他與妻子開車跨越邊境，前往墨西哥送上驚喜。等到彼此見面時，海斯笑說，他是聖誕老人的助手，戴亞美也詢問好幾個有關聖誕老公公的問題。

為何能順利找到女孩？海斯最初判斷氣球落下的位置以及風向，他確定對方就住在墨西哥。他9年前失去唯一的兒子，如今也沒有孫子與孫女，這次的旅程對他來說是美好的經歷，「愛不分國界，那一刻，我們等同是一個國家、一個人。」

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關鍵字：聖誕禮物,邊境,暖新聞,北美要聞

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