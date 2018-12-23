他慘遭鄰居肢解藏屍！　調查人員竟雙手捧「頭」燦笑合照

▲調查人員拿著「頭」燦笑合照。（圖／翻攝自WSB-TV 2）

國際中心／綜合報導

這種調查人員要不得！美國男子羅伯特（Robert Page）11月時，在家中遇害身亡，屍體還遭到肢解藏匿；死亡的訊息已經讓羅伯特的家人夠傷心了，沒想到調查人員竟然拿著羅伯特遭到肢解的部位，開心拍照留念，照片流出後引起許多人的關注，同時也讓死者家屬受到二度傷害。

根據外媒報導，羅伯特在11月時，在美國喬治亞州的家中遭受襲及死亡，他的屍體遭到肢解跟藏匿；警方在追查過後，推斷兇手為25歲的鄰居馬丁內斯（Christian Ponce-Martinez）。

不過最令羅伯特家屬氣憤地除了兇手的作為之外，其中2名參與調查的人員，竟然拿著手機跟羅波特的「頭」合照，而且臉上還露出大大的笑容。照片被一間當地電視台揭露之後，引起許多人的罵聲，同時也讓羅伯特家屬感到不受尊重。

報導中指出，照片當事者跟拍攝者目前都已經自行提出離職，而並非被解雇。羅伯特的女兒桑切斯（Reba Sanchez）表示，這些人的的職務應該立即被終止，辭職就好像代表著你的作為並不是真的有錯，在冷卻器上看到受害者的頭還不夠嗎？現在竟然還拿起來拍照？到底有沒有搞清楚狀況，這樣的舉動跟殺死爸爸的兇手一樣可惡。

桑切斯還說，這名死者是某些人的愛人，相信這兩名調查人員應該也不會希望，有誰對他們的家人做出這樣的行為。據悉，這起荒唐的事件發生之後，當局也制定一項「禁止在體檢員辦公室拍攝個人照片」的規定。