他慘遭鄰居肢解藏屍！　調查人員竟雙手捧「頭」燦笑合照

▲調查人員拿著「頭」燦笑合照。(圖/翻攝自WSB-TV 2)

國際中心/綜合報導

這種調查人員要不得!美國男子羅伯特(Robert Page)11月時,在家中遇害身亡,屍體還遭到肢解藏匿;死亡的訊息已經讓羅伯特的家人夠傷心了,沒想到調查人員竟然拿著羅伯特遭到肢解的部位,開心拍照留念,照片流出後引起許多人的關注,同時也讓死者家屬受到二度傷害。

根據外媒報導,羅伯特在11月時,在美國喬治亞州的家中遭受襲及死亡,他的屍體遭到肢解跟藏匿;警方在追查過後,推斷兇手為25歲的鄰居馬丁內斯(Christian Ponce-Martinez)。

不過最令羅伯特家屬氣憤地除了兇手的作為之外,其中2名參與調查的人員,竟然拿著手機跟羅波特的「頭」合照,而且臉上還露出大大的笑容。照片被一間當地電視台揭露之後,引起許多人的罵聲,同時也讓羅伯特家屬感到不受尊重。

報導中指出,照片當事者跟拍攝者目前都已經自行提出離職,而並非被解雇。羅伯特的女兒桑切斯(Reba Sanchez)表示,這些人的的職務應該立即被終止,辭職就好像代表著你的作為並不是真的有錯,在冷卻器上看到受害者的頭還不夠嗎?現在竟然還拿起來拍照?到底有沒有搞清楚狀況,這樣的舉動跟殺死爸爸的兇手一樣可惡。

桑切斯還說,這名死者是某些人的愛人,相信這兩名調查人員應該也不會希望,有誰對他們的家人做出這樣的行為。據悉,這起荒唐的事件發生之後,當局也制定一項「禁止在體檢員辦公室拍攝個人照片」的規定。

Robert Page was the victim of a gruesome homicide in Clayton Co. Then 2 GBI employees allegedly took an 'inappropriate' photo with his body. The GBI ID'd the workers today as James N. Brown (25-year employee) & Jesse Landen Wilson (6 years, 7 months). Both have resigned #11Alive pic.twitter.com/K42Dud8G2H