「莎麗」裡有東西在晃！9個月孕婦上吊身亡　嬰兒「掛臍帶」掉她下面

MP police rescue baby delivered by woman who committed suicide by hanging https://t.co/yD4HpPRYZy via @TOICitiesNews pic.twitter.com/brYIChaCRF — Times of India (@timesofindia) December 20, 2018

國際中心／綜合報導

印度一名36歲女子拉辛米（Laxmi Thakur）日前想不開，在一處牛棚裡上吊自殺，雖然她不幸身亡，不過她的小孩卻從子宮中掉出，肚子上還連著臍帶，搖搖晃晃地掛在媽媽的屍體下方。據悉，該名嬰兒在被發現後緊急送醫治療，並且奇蹟似的活下來，現在身體健康狀況非常良好。

根據外媒報導，這起事件發生在印度中央邦（Madhya Pradesh）的穆爾瓦拉鎮（Katni），拉辛米的丈夫在20日當天早上約6點半時，發現妻子上吊陳屍在一處牛棚當中，打電話報警過後，意外的發現妻子身穿的莎麗（sari） 下有東西在搖晃。

警方在到達現場後，發現在拉辛米的身下，還「掛」著一名臍帶未斷的嬰兒，於是緊急將小孩的臍帶剪斷後，用毛巾包裹並送醫急救。一名當時在場的警察卡意塔（Kavita Saini）表示，當她到達現場並檢查死者的身體時，發現一名小嬰兒在她的莎麗下晃來晃去；這件事雖然很布姓，但是只少他們拯救了寶寶的生命，以生也說若是再晚一點送醫，孩子可能會陷入生命有危險的狀態。

報導中指出，嬰兒在被送當地的一間地方醫院，目前身體狀況非常良好；拉辛米自殺當時已經懷有9個月的身孕，另外她也還育有一名16歲的女孩。