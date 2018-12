打擊IS總統特使辭職！白宮國安高層震動　不爽川普「隨便撤軍」

▲美國總統特使麥格克(Brett McGurk)。(圖/達志影像/美聯社)



記者王致凱/綜合報導

美國政府繼國防部長馬提斯後,再有國安高層因不滿川普政策而決定辭職,為華府政壇拋下震撼彈。美國反伊斯蘭國戰事總統特使麥格克(Brett McGurk)已經向國務卿蓬佩奧遞出辭呈,理由是不滿川普總統突然決定從敘利亞撤軍。

根據美聯社報導,麥格克原本計畫於明年2月中,美國召開聯軍部長會談後離任,但現在已經決定提前走人,他的辭呈將於12月31日生效。報導指出,就在11天之前,麥格克曾經表示,輕易認為IS已經潰敗,而將美軍撤走的舉動是魯莽且不明智的。

據熟悉內情的官員透露,在川普決定自敘利亞撤軍、國防部長馬提斯(Jim Mattis)決定於2月底離開政府團隊後,麥格克也隨即遞出辭職信。美聯社22日取得麥格克的辭呈,他在信中提到,IS好戰份子正在逃竄,但還沒有被擊敗,而美國過於草率的撤軍行為,將會為IS勢力的崛起創造條件。

麥格克是在2015年10月23日,獲時任總統歐巴馬任命為「對抗伊斯蘭國全球聯軍總統特使」(Special Presidential Envoy for the Global Coalition to Counter ISIL),並在川普總統上台後獲得留任。報導形容,這是繼馬提斯之後,川普政府內再有經驗老道的國安官員決定「出走」。