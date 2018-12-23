月薪上看60K！住宿餐飲業開缺1.4萬　徵才人數創近13年同月次高

▲為搶年底節慶商機，住宿餐飲業徵才增近3成，徵才人數創近13年來同月次高。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣就業市場穩定，主計總處最新公布11月失業率為3.7%，一舉創下18年來同月新低。隨著聖誕節、跨年等節慶即將到來，帶動住宿餐飲業的人力需求，11月新登記求才人數高達1萬4355人，月增29.07%，創下近13年同月次高，成長人數居各行業之冠。

根據勞動部勞動力發展署「台灣就業通」就業服務資料庫統計，今年11月各公立就業服務機構新登記求職人數總計5萬1071人，較上月減少5.54%，新登記求才人數為9萬4902人，較10月減少3.54%，求供倍數為1.86倍，換句話說，平均每一位求職者有1.86個工作機會。

在今年第4季就業市場轉趨保守，11月整體求才人數較上月減少，不過隨著年底節慶聚餐與尾牙旺季來臨，「住宿及餐飲業」人力需求卻逆勢上升，單是11月新登記求才人數達1萬4355人，較10月成長29.07%，居各行業之冠，求才人數也創下近13年同月次高，其中「住宿及餐飲業」有將49.7%的職缺集中在雙北，其次為高雄市，占18.01%。

在年底餐飲商機帶動下，急需「其他餐飲服務人員」、「食品烹調助手」等職缺。觀察11月「其他餐飲服務人員」新登記求才人數達9357人，創下近18個月的新高，但新登記求職人數僅有1919人，求供倍數高達4.88倍，平均一位餐飲服務求職者有將近5個工作機會；至於「食品烹調助手」方面，徵才人數也創下近20個月新高紀錄，求供倍數也達3.34倍。

勞發署表示，目前義大皇家酒店徵求20位跨年期間的兼職餐飲服務人員，可參與並欣賞跨年煙火及光雕秀，時薪150至300元；香格里拉台南遠東國際大飯店急徵100位中餐廳外場服務人員，主要負責12月的短期餐飲支援；樂尼尼國際招募10位廚師助理，月薪上看3萬8000元。

此外，積極擴大營運規模的「王座國際餐飲」目前徵才上百人，職缺涵蓋廚師助理、餐飲服務及接待員、廚務清潔員、工讀生、生鮮處理人員、儲備幹部等。而安心食品、君鴻國際酒店、瓦城泰統、海霸王餐廳等也有大規模徵才，其中肉多多全球的儲備幹部，月薪上看6萬元，紛紛祭出高薪搶才。