投資人哭哭！今年來外資賣超股前15名　蘋概股占一半

▲今年來外資賣超股前15名。

記者周康玉／台北報導

今年台股讓投資人超心痛，持有科技類股股民更是。截至昨（22）日為止，外資共賣超3560億元，其中光是電子類股就賣超3976億元。盤點今年來賣超最多個股，就屬蘋概股最多。

今年來賣超最多就是蘋果主力代工廠鴻海，以及台積電、國巨、大立光、廣達、和碩、GIS-KY、穩懋等，15檔中就有8檔為蘋果概念。

此外，之前受惠於元件漲價的個股今年也坐雲霄飛車，今年登上股后的國巨從7月3日衝上1310元最高價後，至今股價僅剩322元，讓投資人最為受傷；記憶體廠旺宏從今年3月16日最高點47.9元，至今來到18.1元。

台新投顧協理范婉瑜表示，從漲價指標股國劇來看，8月營收都還創新高，公司今年第三季營收還是大賺三個股本，股價卻提早在7月走衰，算是提前反映。

范婉瑜指出，今年來賣超最多的個股具有幾個特性，首先一定是外資持有部位較多、流動性較高的權值股，也因此權值三雄鴻海、台積電、大立光名列前茅。

其次是蘋果及手機概念相關，范婉瑜表示，不只蘋果新機銷量比預期差，中國大陸市場手機也趨緩，不僅蘋概股，連吃中國手機市場的安卓陣營概念都一起下滑。

▼iPhone今年銷量比預期差。（圖／達志影像）