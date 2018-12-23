堅強媽為陪伴「慢飛天使」長大　她靠手工蛋捲扛起家計不喊苦

▲家庭主婦張曉筑為照顧患有腦性麻痺的女兒，決定創業扛起家計。（圖／張曉筑提供，下同）

記者紀佳妘／台北報導

為照顧患有腦性麻痺的女兒，一名家庭主婦張曉筑決定創業陪伴女兒成長，開始做起手工蛋捲，透過口碑逐漸打開市場，她笑說，「我的夢想很大，希望能夠兼顧工作和家庭」，所以拿出比別人多2倍的努力，才有如今的笑容。

今年40歲的張曉筑為了照顧腦性麻痺的女兒，決定創業陪伴女兒的成長，透過各項創業課程學習與進修，加上自身對烘焙有興趣，因而在2015年成立「有一天烘焙手工蛋捲」，隨後更是取得烘焙食品麵包及西點蛋糕的專業證照。

張曉筑坦言，她在女兒身上學到「簡單的事情重複做，就是專家，重複的事情用心做，就會是贏家」，因此即便在艱辛的創業路上，一路遇到諸多挑戰，還得家庭事業兩頭燒，常常一天睡不到5、6個小時，不過她卻從不喊苦，甚至還笑說「我的夢想很大，希望能夠兼顧工作和家庭」，所以只能拿出比別人更多的時間及努力。

「看到我在笑，不要以為我過很好，我是比別人多花2倍努力才有今天的笑容」，張曉筑說，當初一有創業念頭，行動派的她下定決心要做這件事情的時候，隨即積極展開創業計畫，對她來說，睡覺、吃飯都是奢侈，且在創業途中總不可能一路風平浪靜，當然也有遇到難題，不過樂觀、開朗的她認為，一旦跨過障礙後就是自己的養分，所以下次又遇到新挑戰也就不怕了。

創業迄今3年的時間，張曉筑靠用料實在、新鮮、現做的手工蛋捲，一步一腳印做出口碑，堅持不用香精、香料的健康價值，不去「偷時間、偷成本」，來這邊的客人都是朋友間的口耳相傳。值得一提的是，手工蛋捲結合在地農產品，她認為這是對台灣土地的尊重，也希望對這片土地上有所貢獻。