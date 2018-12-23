加油慢點！油價明有感大降0.9元　95每公升只要26.9元

▲中油明天起油價大降0.9元。（圖／記者林敬旻攝）

財經中心／綜合報導

汽機車族要加油可以等等，因為明天(24日)起油價將「有感」大降！明天凌晨零時起，中油將調降各式汽柴油價格每公升新台幣0.9元，調整後95無鉛汽油每公升只要26.9元，創近14個月的油價新低。

中油從24日凌晨零時起，調降各式汽柴油價格每公升新台幣0.9元，預估92無鉛汽油每公升25.4元、95無鉛汽油每公升26.9元、98無鉛汽油每公升28.9元、超級柴油23.2元。連續兩周油價都調降，成為上班族24日上班的「小確幸」。

這次油價調降，主要是受到美國升息影響，國際油價下跌影響。美國聯準會台灣時間20日宣布升息，導致美國股市大跌，加上國際預測機構推估明年全球石油需求成長可能不如今年強勁，原油市場供需失衡，讓原油價格崩跌。

台灣中油表示，本週調價指標均價為每桶55.53美元，較前週59.39美元下跌3.86美元，新台幣兌美元匯率升值0.035元，國內油價依公式計算降幅為5.28%，汽、柴油每公升應各調降0.9元。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

台塑石化則將於今天(23日)下午14時公告下周油價調幅，外界預估調降幅度與中油相同。