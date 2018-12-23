　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

加油慢點！油價明有感大降0.9元　95每公升只要26.9元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲加油,中油,油價,汽油。（圖／記者林敬旻攝）

▲中油明天起油價大降0.9元。（圖／記者林敬旻攝）

財經中心／綜合報導

汽機車族要加油可以等等，因為明天(24日)起油價將「有感」大降！明天凌晨零時起，中油將調降各式汽柴油價格每公升新台幣0.9元，調整後95無鉛汽油每公升只要26.9元，創近14個月的油價新低。

中油從24日凌晨零時起，調降各式汽柴油價格每公升新台幣0.9元，預估92無鉛汽油每公升25.4元、95無鉛汽油每公升26.9元、98無鉛汽油每公升28.9元、超級柴油23.2元。連續兩周油價都調降，成為上班族24日上班的「小確幸」。

▲▼ 中油24日起汽柴油皆調降0.9元。（圖／中油網站）

這次油價調降，主要是受到美國升息影響，國際油價下跌影響。美國聯準會台灣時間20日宣布升息，導致美國股市大跌，加上國際預測機構推估明年全球石油需求成長可能不如今年強勁，原油市場供需失衡，讓原油價格崩跌。

台灣中油表示，本週調價指標均價為每桶55.53美元，較前週59.39美元下跌3.86美元，新台幣兌美元匯率升值0.035元，國內油價依公式計算降幅為5.28%，汽、柴油每公升應各調降0.9元。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

台塑石化則將於今天(23日)下午14時公告下周油價調幅，外界預估調降幅度與中油相同。

ET快訊
蕭敬騰真不想玩了！深夜告白粉絲：根本不愛這些東西
約3友羅東過聖誕！說2個月變1人旅行　妹：一次就怕
安那18歲「轉大人」只穿內衣太有料　張惠妹：怎麼回事

關鍵字：中油,油價,95無鉛,汽油

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

下週上班小確幸　下週油價至少降0.8元95只要27元

想買iPad Pro可等等！　蘋果2019年將新推兩款低價iPad

《專題》台灣外帶茶飲靠這招稱霸北美市場　全球展店上看千家

13歲就會寫程式　竟是父母帶她環遊世界學來的

加油慢點！油價明有感大降0.9元　95每公升只要26.9元

堅強媽為陪伴「慢飛天使」長大　她靠手工蛋捲扛起家計不喊苦

華映、綠能驚爆財務危機　大同旗下恐還有未爆彈？

群益證送暖　捐助尖石等國小教育經費

月薪上看60K！住宿餐飲業開缺1.4萬　徵才人數創近13年同月次高

投資人哭哭！今年來外資賣超股前15名　蘋概股占一半

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

吳尊打球受傷　72歲爸一個眼神逼哭網友

蔡依林新歌找阿信改詞！　自爆訊息被對方已讀不回

光吃自助吧就飽！KINTAN BUFFET插旗大直ATT　還有火鍋吃到飽可選

張靚穎海豚音飆唱《值得》　林俊傑抓頭驚訝大叫

覺得我變胖了你說呢？「呢。」　冷笑話憋笑還沒講就狂笑XD

想買iPad Pro可等等！　蘋果2019年將新推兩款低價iPad

《專題》台灣外帶茶飲靠這招稱霸北美市場　全球展店上看千家

13歲就會寫程式　竟是父母帶她環遊世界學來的

加油慢點！油價明有感大降0.9元　95每公升只要26.9元

堅強媽為陪伴「慢飛天使」長大　她靠手工蛋捲扛起家計不喊苦

華映、綠能驚爆財務危機　大同旗下恐還有未爆彈？

群益證送暖　捐助尖石等國小教育經費

月薪上看60K！住宿餐飲業開缺1.4萬　徵才人數創近13年同月次高

投資人哭哭！今年來外資賣超股前15名　蘋概股占一半

身價28億神秘女富豪涉貪被捕　　出獄後被一手打造的公司狠踢出門

大鬍子39分10助攻領軍　火箭德州內戰7分退馬刺

傑布雷科生涯新高23分　杜蘭特關鍵三分送獨行俠5連敗

楊冪離婚爆「婆媳不合」　知情人揭內幕：擺餐桌布都刁難！

畢爾40分首轟大三元奇兵布萊恩31分　巫師3OT滅太陽

世界醫療觀光指數台灣名列20　王正坤促急起直追

你一定吃過！　這「7大食物」超傷腎...酪梨、堅果都上榜

開箱傻看4寶！他交換禮物神抽「SSR勞工禮盒」　網笑炸：一天的氣力靠它了

新北工務副局長林茂盛換跑道　接掌宜蘭縣府秘書長

8歲女孩「紅氣球」向聖誕老人許願　他開車跨越邊境送禮

「大學姐」沒失業！　林筱淇：出任台中觀旅局長未告知柯P

財經熱門新聞

加油慢點！油價明有感大降0.9..

月薪上看60K！住宿餐飲業開缺..

哭哭！今年來外資賣超股蘋概最多

神秘女富豪涉貪被捕　　出獄後公..

華映爆財務危機　大同旗下恐有未..

郵局不能領200元了！中獎發票..

日圓變貴沒在怕！善用這2招不管..

為腦麻女兒創業　她靠蛋捲撐起一..

13歲程式設計師　竟是環遊世界..

群益證送暖　捐助國小教育經費

掌數十兆資源的產業代表　豈可由..

下週油價降0.7元　95只要2..

下週油價至少降0.8元95只要..

發票中獎　兌換通路全都露

更多熱門

相關新聞

工會要求撤換董座　中油說再溝通

中油工會發動公投，要在下個月會員大會中投票，要求中油董座戴謙下台，對此中油今天（22日）發出新聞稿回應，董事長戴謙就任一年多來，都是抱持全力以赴的心態，未來會秉持最大誠意，與工會及全體同仁溝通，為中油和諧共好而努力。

下週油價至少降0.8元95只要27元

中油工會發起公投　要求撤換戴謙

中油協助菜農　買高麗菜送社福團體

下週油價降0.7元　95只要27.1元

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

不斷更新／海嘯襲擊印尼海灘　已造成43死至少600傷

快訊／楊冪、劉愷威宣布離婚！

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

劉愷威提女兒淚崩　楊冪吐當媽心聲

約3友變一人旅行　桃園妹：一次就怕了

印尼海嘯突襲舞台　樂團下秒「全消失」！

楊冪情纏劉愷威7年情史曝光

安那只穿內衣　張惠妹：怎麼回事

拉麵店留1星被公審！成大男還原經過

IU人在台灣了！現「光華商場」買紅豆餅

老人才懂　學生時代紙上空戰超夯

炸全雞369元！他一開包裝嚇歪

女子公寓輕生　狗兒伴屍多日瘋啃屍

反骨「瑋哥」頭髮壓下去秒變超模

蔡依林大談肉體慾望：想跟他去房間

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面