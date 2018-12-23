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香功堂主／《水行俠》：吃粗飽，大碗滿意

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《水行俠》。（圖／《水行俠》劇照）

▲《水行俠》。（圖／《水行俠》劇照）

●香功堂主／熱愛電影的部落客，經營「香功堂」部落格與臉書粉專。

故事簡介

來自亞特蘭提斯的亞特蘭娜公主為躲避政治聯姻，逃往人類世界，並與燈塔管理員湯姆相戀，產下一子亞瑟；數年後，水底王國追查到亞特蘭娜下落，為保護丈夫與兒子安全，亞特蘭娜自願返回王國，期待日後能夠回到人類世界與丈夫和兒子重聚；多年時間過去，擁有人類與海底王族血統的亞瑟，不但能適應水陸兩棲環境，並具有與海洋生物溝通的能力，亞瑟在忠臣武爾科的訓練下，練就一身好武藝，常常路見不平拔刀相助，人們稱他為「水行俠」；另一方面，亞瑟同母異父的弟弟歐姆國王，野心勃勃，想要藉由對人類世界宣戰，取得海底世界的絕對領導權，成為海洋領主；澤貝爾王國公主梅拉為阻止水陸戰爭爆發，拜訪亞瑟，希望他能回到家鄉亞特蘭提斯，挑戰弟弟的王位，成為新王......。

集各大賣座元素的滿漢全席

▲水行俠身材（圖／翻攝自www.imdb.com、Pinterest）

▲水行俠身材超好。（圖／翻攝自www.imdb.com、Pinterest）

溫子仁導演的《水行俠》有超多其他賣座電影影子（元素）：首先，電影原型來自《石中劍》的亞瑟王故事，畢竟水行俠就叫亞瑟，影片只是把石中劍給換成三叉戟；同父異母的兄弟間的權力鬥爭，讓人想起《雷神索爾》的洛基與索爾，只是純種血統的歐姆國王在《水行俠》成了壞人，混血的亞瑟成了好人（剛好跟《雷神》顛倒）。

再來，亞瑟從拒絕成為國王到接受自己的天命，這劇情在N部影片都有講過，近期的《蜘蛛人：新宇宙》也有類似的心情；亞瑟挑戰歐姆國王王位的情節，與《黑豹》大同小異；亞特蘭提斯王國的門戶大橋與水底城市景象和《雷神索爾》的彩虹橋與阿斯嘉城市景觀神似（可能是姊妹市，哈）；亞瑟與母親的重逢戲碼有點《馴龍高手2》味道；隱匿之海的場景是在致敬《侏羅記公園》吧；亞瑟和梅拉手牽手去找神聖三叉戟寶物的過程，可以跟《聖戰奇兵》對照著看（找尋聖杯變成找尋三叉戟），而守護三叉戟的海底神獸，一開口講話便讓我想起《哈比人：荒谷惡龍》裡的惡龍史矛革。

最後，亞瑟擁有跟哈利波特相似的能力，一個能跟水底動物講話，一個會講爬說語，不過他們都比不上《怪醫杜立德》，杜立德水面上下的動物都能溝通更厲害；此外，《水行俠》後半段，歐姆國王率大軍攻擊鹽海王國一幕，根本是《魔戒：雙城奇謀》的聖盔谷大戰的水底版重現等。

《水行俠》的劇情不算特出，感情戲也沒有太動人，但我看得超開心，越後段越入戲越不計較劇情的合理性，反而有種：「店小二，什麼好菜通通給我端上桌，今天就是要吃飽吃爽。」的海派感

《水行俠》為何有娛樂到我？

▲傑森摩莫亞《水行俠》雪梨首映會。（圖／達志影像）

第一，DC電影不再黑暗，最後甚至給了觀眾Happy Ending，看完心情不沉重；第二，飾演水行俠的Jason Momoa ，粗獷陽剛、耍嘴皮還有暖男特質全部聚集一身，帥到翻過去；第三，飾演梅拉的Amber Heard，看預告時覺得扮相普通，看電影時覺得能文能武還有一頭不斷飄動的紅髮，迷人程度不輸隔壁棚的緋紅女巫或黑鳳凰；第四，劇情不拖泥帶水，要場面、要愛情、要親情、要說教（愛是拯救世界的要素），樣樣不缺，影片有適時安插幽默橋段（好不好笑另當別論），而且每一場動作戲都有達到應有的娛樂效果。

第五，一個流落民間且孔武有力的王子、一個受難的母后、一個害怕會失去王位的國王、一個能文能武的公主（女戰士）、一個忠心耿耿的武教頭、加上極度浮誇的動作與視效場面、以及愛耍帥的男主角和美得令人屏息的女主角......，仔細想想，《水行俠》不就跟我愛死了的《巴霍巴利王》一模一樣嗎（連海報都有異曲同工之妙）？厚，難怪我會喜歡《水行俠》，它根本是好萊塢DC英雄版之寶萊塢電影啊！！

最後，水行俠他爹（Temuera Morrison）會讓我想起《十月圍城》裡的任達華，看電影時好有親切感。

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